Al jaren is er geen contact tussen Roxeanne en André Hazes. Wat de exacte reden van de breuk is, weet de zangeres zélf ook niet. Wel zegt ze dat een verzoening er wat haar betreft wel in zit.

Roxeanne zwijgt heel bewust over de breuk met haar jongere broer. ‘Dat is iets tussen ons,’ verklaart de zangeres tegenover Het Parool. ‘Hij blijft mijn broertje, ik ga hem niet zwartmaken.’ Wel zegt ze niet precies te weten waarom André zo klaar met haar is. ‘Ik ben achter mijn moeder blijven staan, misschien had ik meer mijn eigen gevoel had moeten volgen in plaats van een kant te kiezen. Daarna zijn er over en weer dingen gebeurd waardoor we in een negatieve spiraal zijn beland.’

Verzoening

De kersverse moeder heeft veel verdriet gehad van het feit dat ze haar broertje niet meer ziet, maar nu wil ze verder. ‘Inmiddels ben ik gelukkig met mijn gezinnetje,’ zegt ze. Roxeanne benadrukt dat een verzoening er wat haar betreft wel in zit. ‘De deur zal altijd voor hem open blijven staan.’

Speculaties

Er wordt veel gespeculeerd over de reden van de familieruzie. De Hazes-telgen willen er zelf dus niks over kwijt, maar het lijkt erop dat André’s relatie met Monique er mee te maken heeft. Toen zij in 2014 een relatie kregen, stonden Rachel en Roxeanne daar niet achter. Ze zouden het niets eens zijn met het leeftijdsverschil van zestien jaar.

