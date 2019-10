Roxeanne haalt uit naar Johan Derksen: ‘Ik vind hem niet alleen een klootzak maar ook een flapdrol’

Dat Roxeanne Hazes en Johan Derksen niet bepaald vrienden zijn, is al langer bekend. De voetbalanalist deed verschillende keren harde uitspraken over de zangeres in Veronica Inside. Hoewel Rox er eerder niet op inging, haalt ze nu toch uit naar Johan.

‘Roxeanne Hazes is een parodie op een zangeres,’ verkondigde Derksen in 2018. ‘Ze komt tegenwoordig regelmatig bij De Wereld Draait Door – dat moet ze niet doen, want dan moet ze live zingen. Ik heb nog nooit een beroepszangeres zó vals horen zingen, ze kan er helemaal niks van.’

Ook dit jaar spaarde Johan de zangeres niet. Roxeanne zou volgens hem zo slecht zingen, dat ze ‘verboden moet worden van de Nederlandse televisie’.

Geen twijfel

Roxeanne Hazes heeft altijd haar lippen stijf op elkaar gehouden maar reageert nu toch op de uitspraken. Als haar in een interview met het Amsterdamse Mokum Magazine wordt gevraagd wie ze ab-so-luut niet mag, hoeft ze niet lang na te denken. ‘Ik vind Johan Derksen niet alleen een klootzak maar ook een flapdrol, omdat hij te vaak lelijke en onnodig kwetsende uitspraken doet.’

Wij zijn #teamrox.

