Roxeanne Hazes alweer 3,5 jaar verliefd op vriend Erik

Roxeanne Hazes is alweer 3,5 jaar tot over haar oren verliefd op haar vriend Erik en iedereen mag het weten. Op Instagram deelt de zangeres hoe bijzonder Erik voor haar is.

Onder de foto schrijft Roxeanne een kleine liefdesbetuiging aan haar man. “3,5 jaar geleden kwam jij in mijn leven… Sindsdien zijn we onafscheidelijk en werken we keihard aan ons bedrijf Dochter Dre. Ik kan vallen, omdat jij me altijd helpt opstaan. Mijn liefde voor jou is oneindig en ik ben trots op jou, mijn bestie, mijn verloofde, mijn manager. Gisteren werd nog eens duidelijk hoe hard wij werken aan een gezonde, liefdevolle toekomst. En daar ben ik dankbaar voor. Samen kunnen we alles, E. Wij! Voor altijd.”

Zoontje

De liefde tussen de twee werd meer dan een jaar geleden bekroond met de geboorte van hun zoontje Fender. Die inmiddels bijna twee is.

Bron: RTLBoulevard.nl | Beeld: ANPFoto, Instagram