Dat de strijdbijl is begraven tussen André (26) en Roxeanne (27), is inmiddels geen geheim meer. Des te leuker zijn ook de beelden van de Hazes-reünie: de zangeres geeft ons een klein inkijkje in deze bijzondere gebeurtenis.

Zoontjes André en Roxeanne Hazes

Op Instagram is te zien hoe Fender en de kleine Dré elkaar een hand geven. De kinderen waren dan ook de voornaamste reden dat broer en zus weer contact met elkaar hebben gezocht. “FAM”, schrijft Roxeanne bij de veelzeggende foto, gevolgd door een hartje.

Kippenvel

Volgers geven aan kippenvel te krijgen van deze speciale ontmoeting. “Kippenvel bij deze foto… top dat er weer contact is”, reageert een fan op het kiekje. Een ander vult aan: “Wat mooi! Zo gek, want het gaat me niets aan, maar krijg er kippenvel van.”

Koesteren

Eveneens BN’ers zijn blij dat André en Roxeanne elkaar weer gevonden hebben. “Dit is een prachtig beeld. Familie, koesteren!!!!!”, reageert Lieke van Lexmond. Ook actrice Toprak Yalçiner laat van zich horen: “Dit is zooo lief!!! Alles en meer! Voor de FAM!!!”

Herstelde band

André en Roxeanne hadden al zo’n vijf jaar geen contact, maar daar is pasgeleden verandering in gekomen. Sinds de Holland Zingt Hazes-concerten bleef Monique appen met Roxeanne en ook André besloot dat het tijd was voor een verzoening. Ook hij bouwde langzaamaan weer de band op met zijn zus. Laatst was het moment dan eindelijk daar: de zanger nodigde haar uit om bij te praten.

Als vanouds

Roxeanne vertelt daarover in Privé: “We hebben een heerlijke middag gehad. Het was enorm gezellig en meteen als vanouds. Misschien raar om te zeggen, maar wat ik voor mijn broertje voel… dat is nooit weggeweest.” Het is door de kinderen dat ook broer en zus weer nader tot elkaar zijn gekomen. “Met André kwam het daarna ook weer langzaam goed, via WhatsApp. Koetjes en kalfjes, tot vorige week de vraag kwam of we wilden langskomen.”

Goede klik

Ze vervolgt: “Dat raakte mij wel. Ook al was het niet altijd goed tussen ons, ik ben altijd van hem blijven houden. En het klikte ook meteen tussen Erik en hem, beiden zijn ze gek op sport en daar hebben ze het veel over gehad. Het verliep allemaal heel natuurlijk, heel fijn.” Ook André is blij dat hun contact nu weer goed is. En zijn neefje Fender? Daar is de zanger dol op. “Het lijkt wel of pa hierachter zit, dat papa het zo heeft gestuurd. Ik geloof daar wel in”, zegt hij erover. “Hij lijkt zo op die ouwe van ons. Het is een echte Hazes.”

Jarenlang geen contact

Toen André een relatie kreeg met Monique, was zijn moeder Rachel daar allesbehalve blij mee. Ook zus Roxeanne stond niet achter deze liefde. André, die destijds nog thuis woonde, pakte daarop zijn koffers om direct bij de oudere Monique in te trekken. “Ik ben achter mijn moeder blijven staan, misschien had ik meer mijn eigen gevoel had moeten volgen in plaats van een kant te kiezen”, zei Roxeanne daar in 2019 over tegen Het Parool. Met moeder Rachel is er inmiddels al een tijdje weer contact, iets wat plots extra snel de goede kant op leek te gaan toen André Monique tijdelijk verruild had voor de nog oudere Bridget Maasland (met wie Rachel het bijzónder goed kon vinden).

Bron: Story.nl | Beeld: Peter Smulders, Instagram