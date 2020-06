Why we love her: Roxeanne Hazes deelt ontzettend leuk filmpje met glansrol voor vriend Erik

Op hete dagen zoals vandaag moet je niet teveel willen doen of verwachten. Gewoon rustig aan en niet te serieus door de dag heen fladderen. Wat je daarbij kan helpen is het nieuwste meesterwerk van Roxeanne Hazes. De 27-jarige zangeres deelt een filmpje van haar ‘toppunt van verveling’ en beter dan dit gaat het internet niet worden vandaag.

We geven toe, Roxeanne Hazes doet maar weinig dat we niet leuk vinden. Eigenlijk vinden we alles van wat ze post op social media genieten. Van stoere outfit posts tot kleine Fender en van zwijmelfoto’s van vriendlief Erik tot intieme openbaringen. Roxeanne knows the gram.

Roxeanne Hazes ASMR

Maar ook voor de zangeres heeft de coronacrisis er flink ingehakt. Haar tour is gecancelled en ook andere optredens zijn niet doorgegaan. Met andere woorden: Roxeanne is veel thuis. En tja, dat is voor zowel haarzelf als Erik een hele omschakeling. Het olijke duo besloot daarom een nieuwe video te maken, waarin ze hun toppunt van verveling illustreren. Het doet ons denken aan een zeer amateuristische versie van ASMR. Roxeanne en Erik proberen namelijk zo goed mogelijk geluiden van kastjes, deuren en potten na te maken. Klinkt dat gek? Dat is het ook. Kijk zelf maar.