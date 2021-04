Roxeanne Hazes: ‘Deze docu over mijn vader had niet gemaakt mogen worden’

NPO 3 zond woensdagavond de documentaire ‘Kleine jongen – het echte verhaal van André Hazes’ uit. De makers willen het levensverhaal van de zanger delen, maar Roxeanne Hazes (28) is daar allesbehalve blij mee. ‘Ik had deze beelden graag privé willen houden.’

Roxeanne deelt op de avond van de uitzending op Instagram een stuk tekst waarin ze duidelijk maakt dat de documentaire haar heeft gekwetst. ‘Ik laat mij zelden uit over familiezaken. Ik ben geen onderdeel van dat gesprek en heb mijn eigen carrière. Maar ik voel mij nu genoodzaakt me uit te spreken over het volgende’, begint ze haar relaas.

Graag privé gehouden

Roxeanne schrijft dat ze werd benaderd om mee te werken aan de documentaire. Na gesprekken en het zien van een presentatie besloot ze dat niet te doen omdat dat niet goed voelde. ‘Voor deze documentaire is gebruik gemaakt van privébeelden van ons gezin waarvan ik bepaalde fragmenten nog nooit eerder heb gezien. Aangezien ik niets anders van mijn vader heb dan herinneringen, had ik deze beelden graag privé gehouden, op een zelfgekozen moment willen kijken en aan mijn kind laten zien.’

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝕯𝖔𝖈𝖍𝖙𝖊𝖗 𝕯𝖗𝖊 ⚡️ (@roxeannehazes)

Extra veel pijn

In de docu zijn ook beelden uit de laatste fase van Hazes’ leven te zien. ‘Dit zijn beelden die ik met mijn (van hem gekregen) camcorder heb gemaakt en die voor mij ongelooflijk dierbaar zijn. Dit is één van de laatste gesprekken tussen hem en mij. Deze beelden liggen nu op straat. Dat doet extra veel pijn.’

Wens genegeerd

De zangeres maakt duidelijk dat ze via haar management duidelijk heeft gemaakt dat ze niet wilde dat die privébeelden gebruikt zouden worden. Dat is dus toch gebeurd. ‘Het kwetst me dat deze wens genegeerd is en dat dit in de komende afleveringen naar alle waarschijnlijk nog vaker gebeurt. Ik kan er eerlijk gezegd niet bij waarom een (publieke) omroep hierin mee gaat.’

‘Had niet gemaakt mogen worden’

Ze maakt duidelijk dat ze niet haar hakken in het zand zet omdat er geen contact is met haar moeder. ‘Dit is geen ordinaire pesterij. Ik vind oprecht dat deze reeks om vele redenen niet gemaakt had mogen worden.’ Wat Roxeanne betreft is daarmee wat media-uitlatingen betreft de kous af. Ze maakt duidelijk dat ze geen vragen wil beantwoorden en haar vader altijd op haar eigen manier zal blijven eren.

Naar de documentaire ‘Kleine jongen – het echte verhaal van André Hazes’ keken woensdagavond 809.000 mensen.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Beeld: Brunopress