Roxeanne Hazes doet een dikke knipoog naar haar voorbeeldfunctie

Geweldige reactie

Erik Zwennes, de verloofde van Roxeanne, doet er nog een schepje bovenop. ‘Dit was toch vlak voordat je die pizzabezorger helemaal de touwtyfus sloeg, omdat hij geen ui op je pizza had gedaan?’, reageert hij onder de foto. ‘Of nee, de kleur van zijn scooter stond je niet aan. Wacht, het was zijn snor. 100% zijn snor.’

Herkenbaar

De volgers van Roxeanne kunnen haar grapje wel waarderen en lachen zich kapot om de foto en tekst die erbij staat. ‘Zo herkenbaar’, schrijft Eva Jinek. ‘Elke centimeter een vrouw’, reageert Claudia de Breij. En een andere volger zegt: ‘Haha, ik hou zo van jou. Je hebt geen idee.’

