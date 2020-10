Roxeanne Hazes en Monique Westenberg genieten samen met kids van ‘zussenuitje’

Waar Roxeanne Hazes (27) en Monique Westenberg (42) tot eerder dit jaar niet met elkaar door één deur konden, hebben de twee elkaar nu helemaal gevonden. Op Instagram verschijnt het een na het andere liefkozende bericht en de schoonzussen brachten zelfs samen met de kids een bezoek aan de dierentuin.

Zussenuitje Roxeanne Hazes en Monique Westenberg

Roxeanne en Monique hebben maandag hun kinderen meegenomen naar de Amsterdamse dierentuin Artis, waar ze samen met Jerney – de vrouw van Monique’s broer – en haar dochter naartoe gingen. “Dagje naar de diertjes”, schrijft de dolenthousiaste Westenberg bij een reeks foto’s op Instagram. Roxeanne is uiteraard een van de eersten die reageert op de foto’s, wat ze doet met twee veelzeggende hartjes.

Enthousiaste fans

Fans van Monique vinden het fantastisch dat zij en Roxeanne het bij hebben gelegd. “Geweldig dat jullie weer samen zijn. En die twee kleine mannetjes nou eens. Hand in hand, kameraden. Dit mag nooit meer fout gaan toch”, luidt een van de reacties. Iemand anders schrijft: “Wat een geweldig persoon ben je. Wat fijn en leuk om te zien hoe goed jullie met mekaar om gaan. En het belangrijkste dat de kinderen het gezellig en leuk hebben.”

Uit geruzied

Na jaren is de strijdbijl tussen Roxeanne en André Hazes afgelopen zomer eindelijk begraven. Sindsdien krijgt Nederland geregeld te zien hoe goed het wel niet gaat tussen broer en zus, én aanhang. Want dat ook Roxeanne en Monique het tegenwoordig heel erg goed met elkaar kunnen vinden, delen de twee maar wat graag met de buitenwereld. Monique ziet Roxeanne zelfs al als ‘zus’, zo bleek vorige maand toen ze een foto van hen samen met de vrouw van Monique’s broer Matieu deelde. “Met m’n zussen”, schreef ze erbij.

Hersteld contact

André en Roxeanne hadden al zo’n vijf jaar geen contact, maar daar is pasgeleden verandering in gekomen. Sinds de Holland Zingt Hazes-concerten van dit jaar bleef Monique appen met Roxeanne en ook André besloot dat het tijd was voor een verzoening. Ook hij bouwde langzaamaan weer de band op met zijn zus. Laatst was het moment dan eindelijk daar: de zanger nodigde haar uit om bij te praten. “We hebben een heerlijke middag gehad. Het was enorm gezellig en meteen als vanouds”, vertelde Roxeanne eerder over de verzoening in Privé. Misschien raar om te zeggen, maar wat ik voor mijn broertje voel… dat is nooit weggeweest.”