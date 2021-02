Roxeanne Hazes is sinds jaar en dag gewend om in de spotlights te staan. Ze staat dan ook geregeld met veel geduld journalisten te woord, om vragen over haar werk- en privéleven te beantwoorden. Toch raakt haar geduld soms ook op, al helemaal als haar déze vraag voorgeschoteld wordt.

Hoe geduldig en professioneel ze ook is, niet alle vragen kan ze met een lach beantwoorden. Vooral als de 28-jarige te maken krijgt met vragen over het moederschap en haar zoontje Fender, laat ze weten.

Leven op z’n kop

Ze schrijft in haar nieuwe column voor VIVA Mama dat ze het écht niet kan hebben wanneer journalisten haar vagen of haar leven veranderd is sinds de kleine Fender in haar leven kwam ‘Soms bleven we tot het middaguur in ons nest liggen’, aldus Roxeanne Hazes over de periode voor ze moeder werd. ‘Erik en ik waren echte nachtbrakers.’

Irritante vraag

Die luxe is al lang verleden tijd, laat ze weten. ‘Nu worden we standaard om zes uur wakker en hebben we er rond het middaguur al een hele dag op zitten’, aldus de jonge moeder. Roxeanne vindt het dan ook ‘idioot’ als journalisten haar vragen of haar leven is veranderd sinds de geboorte van Fender. ‘Het zijn vaak kinderloze journalisten die dat vragen, maar toch. Wat denk je zelf?’

Geen sexy rokje

‘Goed, ik kan me voorstellen dat je door alle gezellige kiekjes op Instagram niet helemaal begrijpt wat voor drastische veranderingen er plaatsvinden wanneer je moeder wordt. Of zeg maar gerust zwaar onderschatte huishoudster minus het sexy rokje en stockings, een wandelende zakdoek versierd met snot en pindakaas. Nee, ons leven is wel degelijk veranderd’, aldus de zangeres.

Bron: VIVA Mama| Beeld: ANP