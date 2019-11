View this post on Instagram

Vandaag zijn mijn lief en ik officieel 3 jaar samen. Wat begon als vriendschap tussen 2 collega’s, eindigde in: “Wil je met me trouwen?” en de liefste zoon op aarde. Wat voor sommigen voelt als 3 jaar, voelt het voor ons als een heel leven. Ik begin daarom met een foto van onze miskraam tijd. Één van de verdrietigste momenten uit ons leven, maar wat zijn we in deze periode nog sterker naar elkaar toegegroeid. En wat bijzonder dat ik dit moment met mijn beste vriend samen mocht delen. Een jaar later werden we papa en mama van Fender. Het mooiste cadeau in ons leven. We hebben genoeg tegenslagen gehad en er zullen ongetwijfeld meer komen, maar weten dat ik dit met jou samen mag doen. Dat jij er altijd bent om mij op te vangen wanneer ik val, maakt mij een rijk persoon. Lieve @erikzwennes, in nog duizend levens kies ik jou. In nog duizend levens nemen we risico’s, val ik, sta ik op. Maar met jou. Ik ben een gezegend mens, wetende dat het leven om liefde draait. Ik hou van jou. ❤️