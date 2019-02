Zien: Roxeanne Hazes heeft een nieuwe tattoo van zoon Fender

Vorig jaar juli mochten Roxeanne en haar verloofde Erik Zwennes hun eerste kindje verwelkomen, zoon Fender. Haar kersverse zoontje is natuurlijk erg belangrijk voor Roxeanne. Zelfs zo belangrijk dat de zangeres al eens een betekenisvolle tattoo voor hem heeft laten zetten. Nu heeft ze besloten opnieuw een tattoo van Fender te nemen, maar dan op haar arm. Roxeanne deelde haar nieuwste tattoo op haar Instagram-account.

Liefdesbaby

Op de foto zien we een engeltje met erboven sierlijke letters die de naam ‘Fender’ spellen. ‘Liefdesbaby,’ schreef Roxeanne erbij. De tatoeage is gezet door tatoeëerder Daniel Selleck.

Zo ziet het plaatje eruit:

Dit bericht bekijken op Instagram love baby. 👼 @danielselleck Een bericht gedeeld door DOCHTER DRE (@roxeannehazes) op 2 Feb 2019 om 7:51 (PST)

Reacties

De reacties op de nieuwste tattoo van Roxeanne zijn nogal uiteenlopend. Sommige mensen vinden het plaatje niet mooi of zeggen dat het niet hun smaak is. Gelukkig zijn er ook genoeg mensen die de tatoeage wél mooi vinden. Zo lezen we in de commentaren onder de foto onder andere ‘Gaaf’, ‘Heel mooi’ en ‘Schitterend’. Het maakt ook niet uit wat andere mensen ervan vinden, zolang Roxeanne er maar blij mee is!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Story| Beeld: Stef Nagel, Instagram