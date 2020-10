Roxeanne Hazes ging in therapie voor grootheidswaanzin

Roxeanne Hazes besloot vanwege faalangst in therapie te gaan, maar volgens haar psycholoog lijdt de zangeres ook aan grootheidswaanzin. Dat vertelde de 27-jarige zangeres in de Nederlandse talkshow ‘Jinek’.

Grootheidswaanzin voor Roxeanne Hazes

De zus van André Hazes (26) gaf toe dat ze best boos was toen haar psycholoog haar die ‘diagnose’ gaf. De man bedoelde er echter mee dat Roxeanne dingen groter maakt dan ze eigenlijk zijn, en in die redenering kon ze zich wel vinden.

Blokkade

Ze biechtte in de talkshow ook op dat ze live optreden vaak zag als ‘een blokkade’ en iets waar ze enorm tegenop zag. Dat kwam vooral door de faalangst waar ze mee kampt en waar ze al meerdere malen openhartig over vertelde. Met haar nieuwe single Vreemde voor mij, die donderdag gelanceerd werd, wil Roxeanne dit hoofdstuk van haar leven afsluiten.

‘Het gaat over het afsluiten van een hoofdstuk. Ik heb sinds de release van mijn laatste nummer even op de rem getrapt om zaken een plek te geven. Ik vind het belangrijk dat mensen bij dit liedje een eigen verhaal kunnen maken. Voor de een gaat het over afscheid van een geliefde, voor de ander over het breken met een vriend of vriendin. Wat ik wel kan zeggen, is dat dit het meest persoonlijke liedje is dat ik ooit geschreven heb.’

‘Niks lijkt op alles dat jij hebt beloofd’

Je kunt het prachtige Vreemde voor mij hieronder luisteren.