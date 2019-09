Roxeanne Hazes voelt zich vaak genoeg nog alleen

Roxeanne Hazes voelt zich precies vijftien jaar na het overlijden van haar vader André nog altijd weleens alleen. Dat zegt de zangeres maandag in een emotionele post op Instagram.

‘Ik heb me vaak eenzaam gevoeld of onbegrepen. Nog steeds wel eens’, bekent Rox. ‘Dan hoor ik weer ergens niet bij, omdat ik een andere mening heb en die uitspreek of omdat ik heerlijk loop te zwelgen in mijn eigen emoties en creativiteit. Dan besef ik maar al te goed dat ik een kind van jou ben. Ergens geeft me dat een troostende gedachte. ‘Ik ben jou!’ Maar veel vaker voel ik me alleen, omdat ik me wel degelijk realiseer dat degene die mij ‘perfect genoeg’ had gevonden, met al mijn rariteiten en gedachtes, er niet meer is.’

Nog lang niet uitgestorven

De dochter van André troost zich met de gedachte dat haar vader, hoewel hij niet meer leeft, nooit echt zal verdwijnen. ‘Dat jij er niet meer bent, is inmiddels een gewenning. Maar het missen zal nooit slijten. Gelukkig voor velen en ook voor mij, ben je alleen maar gestorven en nog lang niet uitgestorven.’



