Roxeanne Hazes durft met prachtige naaktfoto: ‘Hou van jezelf’

Roxeanne Hazes (28) geeft zich bloot in een gewaagde foto op Instagram met een krachtige boodschap. Ze deelt een eerlijke foto van haar lichaam en wil daarmee laten zien dat ieder lichaam prachtig is.

Roxeanne begint haar post met: ‘Hello, you beautiful badass b*tch.’ Ze gaat verder: ‘Shoutout naar alle mensen die van zichzelf proberen te houden in een maatschappij die je vertelt dat niet te doen. I see you!’

Complimenten

Roxeanne kan rekenen op heel wat complimenten en hartjes onder de post. Iemand merkt op: ‘Tegenwoordig moet het allemaal slank slank en aan het schoonheidsideaal voldoen: onzin! Je bent mooi zoals je bent en rondingen horen bij een vrouw.’ Ook reageert een ander: ‘Knapperd ❤️.’

Zelfliefde

Voor de zangeres is zelfliefde heel belangrijk. Zo ging ze voor een shoot in Linda. Meiden eerder ook al uit de kleren. ‘Er zal altijd iemand zijn die niet ziet wat je waard bent’, schreef ze destijds. ‘Zorg dat diegene niet je eigen spiegelbeeld is.’ Roxeanne vervolgde: ‘Geef jezelf de liefde die je ook zo graag aan anderen geeft, want van jezelf houden is geen ijdelheid, maar geestelijke gezondheid.’

Onzeker

Roxeanne liet eerder weten lang niet altijd zo zeker te zijn geweest over zichzelf. In haar Instagram Stories deelde ze namelijk de ware reden achter haar gekleurde lokken. ‘Ik heb altijd last gehad van faalangst en onzekerheden. Als ik nu terugkijk naar oude foto’s denk ik: you rock, sis! Ik experimenteerde veel door mijn haar constant te verven. Mensen vonden dat toen heel stoer, maar in werkelijkheid deed ik het om mijn onzekerheden te maskeren.’

Bron: Story| Beeld: BrunoPress