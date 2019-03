Roxeanne: ‘Ik houd zielsveel van mijn kind, maar het moederschap echt heel pittig’

Roxeanne is de nieuwste columnist voor VIVA Mama. Haar tour is net achter de rug en de volgende staat alweer op de planning in oktober. En de 7e editie van Holland zingt Hazes 2019 staat alweer voor de deur, waar ze met onder andere met Samantha Steenwijk op het podium zal staan. Ze heeft het er maar druk mee. Wij spraken Roxeanne over de concertreeks, haar zoontje Fender en het aankomende, nieuwe album.

Erik en jij zullen tijdens de concerten vaak van huis zijn. Hoe pakken jullie dat aan met Fender?

‘De eerste dag moeten we vroeg op locatie zijn, dus dan neem ik Fender gewoon mee. Er is een speciale kleedkamer voor hem en een paar dierbaren passen op hem. En als ik ’s avonds naar huis ga neem ik hem weer lekker mee. Ik ben zo’n moeder die haar kind niet bij een ander laat slapen.’

Samantha stond in de finale van de talentenjacht Bloed, zweet en tranen en nu staan jullie samen op het podium. Hoe is dat?

‘Het is superleuk om met Samantha op het podium te staan. Tijdens Bloed, Zweet en Tranen wist ik gelijk al dat dit een vriendin van mij zou worden. We hebben dikke lol met elkaar en wilden per se het liedje ‘Zeg maar niets meer’ zingen, zodat we lekker kunnen schreeuwen. Wij zijn de enige twee vrouwen dit jaar, dus we moeten ons wel staande houden tussen alle mannen, maar gelukkig zijn we beide niet op ons mondje gevallen.’

Ben je van plan Fender muzikaal op te voeden?

‘Ik merk dat Fender nu al veel ritme heeft. Als wij de muziek op zetten begint hij gelijk te springen op de maat (hubsebubsen zoals wij dat noemen). Als hij zou zeggen dat hij muzikant wil worden zorg ik dat hij de juiste scholing krijgt. Ik zou willen dat ik dat vroeger ook had gehad.’

Je werkt op dit moment ook aan een nieuw album. Gaat het lijken op In mijn Bloed?

‘Het wordt een verlengde van mijn vorige album, maar ik blijf de grens opzoeken. Mensen moeten niet gek opkijken als ik een 90’s rockliedje op mijn album combineer met elektronische invloeden.’

Je bent sinds kort columnist voor VIVA Mama. Stond zoiets altijd al op je lijstje?

‘Als tiener schreef ik altijd al voor Girlz. Dat ging over issues als voor de eerste keer vrijen met iemand, een gebroken hart en het krijgen van een stiefvader. Toen merkte ik dat ik schrijven heel erg leuk vind. Op mijn Instagram ben ik altijd heel open over het moederschap met alles wat daarbij komt kijken. Ik houd zielsveel van mijn kind, maar het is echt heel pittig. Na mijn eerste column over mijn miskraam heb ik zoveel mooie berichten van andere moeders dat ze daar hun steun uit halen. Daar doe ik het voor.’

