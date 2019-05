Met of zonder huispak: Roy Donders doet mee aan ‘Expeditie Robinson’

Oh, oh, oh, van dit nieuws gaat ons hart wat sneller kloppen. Niemand minder dan Roy(ke) Donders doet namelijk mee aan Expeditie Robinson. De stylist van het Zuiden zal toch écht gaan survivallen.

Dat werd dit weekend onthuld door Patty Brard in 6 Inside. Hoewel wij de huispakkenkoning nog niet zo snel back to basic zien gaan, heeft de presentatrice alle vertrouwen in haar goede vriend. ‘Roy is hartstikke fanatiek, vergis je niet. En sterk! Ik ben voor team Donders!’, laat Brard weten.

Hilarisch

De reacties op de deelname van Roy zijn in ieder geval hilarisch. Zo schrijft iemand: ‘Eén dag later: “Ik wil naar huis, ik mis ons mam”.’ En ook deze uitspraken kunnen we de stylist helemaal zien zeggen. ‘Ik hoor ‘m al hoor: “Oooh wèh errug, wèh un èèrmoei dees”.’ Love it. Wanneer Expeditie precies weer te zien is, is nog niet duidelijk. Wij kunnen in ieder geval niet wachten.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: ANP