Vijf prachtige roze stranden waar je nú op wil liggen

We geven toe, het weer hier in ons eigen kikkerlandje begint ook steeds beter te worden. Toch is het nog een tijdje nét niet warm genoeg om in bikini te genieten van de zon. Daarom zetten wij deze vijf prachtige roze stranden op een rijtje om nog even bij weg te dromen.

Want hee, het oog wil ook wat. En deze roze pareltjes nemen je meteen mee naar het paradijs. Want wat dacht je van Horseshoe Bay Beach, aan de zuidkust van Bermuda? De roze kleur van het zand ontstaat hier doordat Bermuda vol zit met koraalriffen met minuscule zeeorganismen, rode foraminiferen genaamd, die het deze tint geven.

Wegdromen

Ook wat dichter bij huis kun je genieten van zo’n roze strand. En wel in Balos Bay op Kreta. Leuk detail: prins Charles en Lady Di zouden hier gespot zijn voor hun huwelijksreis. Maar de populairste variant ligt toch wel op Komodo Island in Indonesië. Het maakt deel uit van het Komodo National Park en dat maakt het ondiepe water ook perfect om een glimp op te vangen van wilde Komodo-draken. Ook bij Crane Beach in Barbados en Great Santa Cruz Island van de Filipijnen kijk je je ogen uit. Wat een droombestemmingen!

Balos Bay



Komodo Island



Crane Beach

Great Santa Cruz Island

