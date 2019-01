Huisje op wielen: je kunt nu dit roze Tiny House bewonen

Marie Kondo hier, KonMari daar, ja, ontspullen is helemaal het ding van nu. Klinkt leuk, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Misschien is deze roze tiny house een goed hulpmiddel. Want zeg nou eerlijk, hier wil je toch in wonen?

The Magenta Tiny House

Deze Magenta Tiny House is gebouwd op een aanhangwagen en betrekt een oppervlakte van 6,4 vierkante meter. Knus van buiten, knus van binnen.

Het huis op wielen is volledig gemaakt van hout en is aan alle kanten geïsoleerd (= duurzaam). En het kleine maar fijne huisje heeft alles wat je nodig hebt: een keukentje met gasfornuis en gootsteen, een slaapbank, een toilet én een eettafeltje met stoelen.

Maker van dit droomhuisje is Joshua Woodsman (no pun intended). Hij is oprichter van Pin-Up Houses en wil wonen weer leuk én betaalbaar maken. Geïnteresseerd? Het huisje kun je al voor € 2.500 zelf in elkaar zetten!

