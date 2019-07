Rrraauw: kijkcijferrecord voor halve finale Oranjeleeuwinnen

Het was hard werken gisteravond. Niet alleen voor de Oranjeleeuwinnen, maar ook voor de fans in het stadion en voor de kijker thuis. Er werd geploeterd, gestreden, tot aan de verlenging toe. Samen met z’n allen, want de halve finale tegen de Zweden heeft een nieuw kijkcijferrecord gevestigd. Ruim 5 miljoen Nederlanders keken live naar de wedstrijd in Lyon. Nog nooit eerder in de geschiedenis zagen zoveel mensen lineair een wedstrijd van het Nederlandse vrouwenelftal.

Dat heeft directeur Sjoerd Pennekamp van de Stichting Kijkonderzoek bevestigd. Tot nu toe was de best bekeken wedstrijd ooit de EK-finale in 2017; hier keken toentertijd live 4,1 miljoen Nederlanders naar. De huldiging van de Oranjeleeuwinnen werd toen overigens gezien door meer mensen; hier keken 5,3 miljoen mensen naar.

Opmars

‘Je merkt dat het Nederlands vrouwenelftal aan een opmars in de kijkcijferlijsten bezig is,’ aldus Pennekamp. ‘Al naderen ze nog niet de cijfers die de Oranje-mannen met hun topwedstrijden halen. Dan praat je echt over 7, 8 of zelfs 9 miljoen kijkers.’

Toch denkt Pennekamp dat zondagmiddag een nieuw record wordt gevestigd. ‘De interesse in het WK neemt elke wedstrijd toe. En zondagmiddag 17.00 uur is een heel gunstige tijd; dan kunnen bijvoorbeeld ook jonge kinderen mee kijken. Die lagen woensdagavond laat al in bed toen Jackie Groenen scoorde.’

Bron: ANP, beeld: ANP