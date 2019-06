Rrrroar: Oranjeleeuwinnen scoren ook in kijkcijferlijst

Gistermiddag om 15:00 uur was het zover: de Oranjeleeuwinnen trapten hun eerste bal voor het WK Vrouwen in Frankrijk af. De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland verliep stroef en de Oranjedames wonnen maar nipt door een goal van invalster Jill Roord in de reservetijd. Toch mogen de voetbaldames niet klagen, want er was ook een overwinning buiten het veld: meer dan 1,6 miljoen mensen hebben de wedstrijd bekeken.

Ondanks dat de wedstrijd ’s middags werd uitgezonden, was de match het best bekeken programma van de dag. Dit blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Zaterdag komen de leeuwinnen opnieuw in actie, ditmaal tegen Kameroen.

In de kijkcijferlijst wordt de tweede plek ingenomen door het NOS Journaal van 20.00 uur (1,6 miljoen). Studio France, de nabeschouwing van het WK-duel met presentator Sjoerd van Ramshorst en sidekick Suse van Kleef, maakt de top drie compleet (1,5 miljoen).

Bron: ANP, beeld: ANP