Ruby Rose heeft geen goed woord over voor social media: ‘Pesten is nu nog makkelijker’

Precies een jaar geleden werd bekend dat Ruby Rose, bekend van Orange Is The New Black, de eerste vrouwelijke én lesbische Batwoman gaat spelen. Je zou denken dat ze deze bijzondere mijlpaal maar wat graag viert met haar 14 miljoen volgers op social media, maar niets is minder waar. Ruby Rose heeft een hekel aan social media.

Volgens de actrice is de jeugd van tegenwoordig een makkelijk doelwit geworden voor pesters. Tijdens haar schooltijd werd Ruby veel gepest, juist vanwege haar geaardheid. Ze denkt dat die pesterijen nog steeds aan de orde van de dag zijn. Jongeren die in dezelfde situatie zitten als zij destijds, hebben het volgens haar nu niet makkelijker. Integendeel.

‘Of ik denk dat wanneer ik nu op de middelbare school had gezeten het leven makkelijker zou zijn? Nee. Social media zijn verschrikkelijk,’ zei de 33-jarige Rose volgens Mirror tijdens een persconferentie naar aanleiding van haar rol in de nieuwe tv-serie Batwoman. ‘Het is alsof een hele club mensen je kan aanvallen als je thuis in je slaapkamer zit.’

Batwoman is vanaf dit najaar te zien in de bioscopen. Ruby Rose is de eerste openlijk lesbische actrice die een hoofdrol in een superheldenserie te pakken heeft.

Bron: ANP, beeld: Getty Images