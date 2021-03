Rupert Grint alleen terug in ‘Harry Potter’ op één voorwaarde

Wat is Harry Potter zonder Harry, Ron en Hermelien? Juist, niks. Toch zullen de acteurs waarschijnlijk niet terugkeren in de tv-serie van de populaire film. Maar Rupert Grint zou één uitzondering willen maken.

In een interview met Esquire liet Grint duidelijk merken wat hij vindt van een terugkeer van zijn personage. Hij denkt namelijk dat het het beste is om Ron in het verleden achter te laten.

Rupert Grint Harry Potter

Rupert geeft toe dat hij zich niet kan voorstellen hoe het zou zijn om nu terug te keren naar de tovenaarswereld. ‘Maar, ik bedoel, zeg nooit nooit’, geeft hij toe. ‘Dat zou alleen zo zijn als iedereen het ook zou willen doen. Maar ja, nee… ik denk dat je het gewoon moet laten.’

Andere acteurs

Wat de acteur dus eigenlijk zegt, is dat als Daniel Radcliffe en Emma Watson aan boord zouden zijn, hij er ook wel voor open zou staan. ‘Het was een zeer unieke ervaring waar [Radcliffe, Watson, en ik] doorheen gingen, en niemand begrijpt het echt en kan er iets mee doen behalve wij’, verklaarde ‘Ron’ eerder in het gesprek. ‘Bijna een beetje als astronauten. Een beetje een raar experiment, denk ik.’

Harry Potter-serie

Maar juich nog niet te vroeg, want alles bevindt zich nog in een heel vroeg stadium. Van het productieproces tot contracten: niks staat nog vast of is al getekend. Wel worden er gesprekken gevoerd met potentiële schrijvers, dus wie weet hoe Harry Potter er in een tv-serie uit gaat zien. Daar zijn trouwens wel al wat brede ideeën over, maar we kunnen ons voorstellen dat J.K. Rowling het ook nog goed moet gaan keuren.

Populaire films

De films over Harry Potter waren natuurlijk ongekend populair én we werden nog even zoet gehouden met Fantastic Beasts and Where To Find Them. Maar menig hart zal nu toch wel écht sneller gaan kloppen, want een tv-serie werd nog nooit gemaakt over de tovenaarsleerling. Ja, breng ons maar terug in de tijd, want wij zitten sowieso weer klaar.

