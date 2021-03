Heftig nieuws voor Ruud de Wild: de radio-DJ heeft darmkanker

Ruud de Wild maakte maandagmiddag in zijn eigen radio programma bekend dat hij darmkanker heeft. Gelukkig is de radio-DJ er op tijd bij, maar zoals hij zelf al zegt: ‘Kanker blijft kanker en het blijft iets engs’.

De DJ kreeg de diagnose al een aantal maanden geleden.

Operatie

De 51-jarige Ruud hield het nieuws bewust stil. Hij is er naar eigen zeggen vroeg bij en heeft inmiddels een eerste ingreep gehad. ‘Helaas is niet alles weg. Ik moet nog een keer geopereerd worden en na die operatie moet ik een tijdje revalideren’, zei hij. De dj verwacht er een maand of drie uit te zijn.

Revalidatie

‘Ik ben gezegend met de allerbeste artsen en ze zijn er eigenlijk supersnel bij maar ja, kanker blijft kanker en het blijft iets engs’, aldus Ruud. Ik hoop na die revalidatie terug te komen. Jullie zijn nog niet van mij af.’

Vervanger

Eddy Keur neemt de komende tijd de presentatie van het NPO Radio 2-programma De Wild in de Middag over. De laatste aflevering van Wild in het Weekend, die vrijdag op het programma stond, komt te vervallen.

Sterkte

De omroep zegt in een verklaring mee te leven met de 51-jarige Ruud. ‘We wensen hem alle sterkte en hopen hem weer snel terug te zien in de radiostudio.’

Bron: Story | Beeld: Brunopress