Oclay Gulsen geeft gezondheidsupdate over vriend Ruud de Wild

Olcay deelt een zonnig kiekje gemaakt door Story-fotograaf Edwin Smulders en laat weten: ‘🚶‍♀️ met de leukste @ruuddewild. Vandaag 7 KM 💪.’

Verpleegkundige

Olcay kan rekenen op heel wat lof onder de foto. ‘Toppers 🙌 je bent verpleegkundige in hart en nieren!’, schrijft iemand. ‘Hoe jij daar ook aan bed stond! Zo goed! Mijn vriendin en ik zijn beide verpleegkundige, en je past er echt bij😘 zo natuurlijk 😊😊.’ Een ander merkt op: ‘Wat goed, trots💪. Zorg goed voor elkaar❤️.’

Darmkanker

Bij Ruud de Wild werd vorige maand darmkanker vastgesteld. De NPO Radio 2-dj kreeg de diagnose ‘een aantal maanden geleden’, zo maakt hij maandagmiddag bekend in zijn radioshow De Wild in de Middag. De radio-dj hield het nieuws bewust stil. Hij is er naar eigen zeggen vroeg bij en heeft inmiddels de operaties gehad. Via haar Instagram Stories liet Olcay weten: ‘Operatie is geslaagd! Duurde maar liefst 5 uur, maar het is gelukt allemaal.’ Vorige week kreeg Ruud het goede nieuws dat hij ‘schoon’ is.

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders, Instagram