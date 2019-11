Ruud de Wild heeft geen geheimen voor vriendin Olcay Gulsen

Ruud de Wild heeft geen geheimen voor zijn vriendin Olcay Gulsen. Er is niemand die hem zo goed kent als zij, vertelde Ruud zondagmiddag in het radioprogramma De Perstribune.

‘Niemand kent me zo goed als mijn vriendinnetje’, vertelt de maker van de podcast 30 Minuten Rauw in het NPO Radio 1-programma. ‘Omdat zij een enorme mensenkennis heeft. ‘ Olcay was begin dit jaar te gast in de podcast van Ruud, waarbij zij hem de vragen stelde. ‘Dat was het meest ongemakkelijke, diepgravende interview wat ik ooit gehad heb. Ze vroeg allemaal ongemakkelijke dingen, over de echte liefde’, blikt Ruud terug op hun ontmoeting, waarin de vonk tussen de twee oversloeg.

Ongeleid projectiel

Tijdens het gesprek was De Wild dan ook voorzichtig in zijn antwoorden. ‘Ik was wel bang, ja. Zij kan een behoorlijk ongeleid projectiel zijn. Ik was echt alert, van wat komt er nog.’ Ruud denkt dat hij sinds hij met Olcay is oprechter is. ‘Zij pikt het niet als ik ga sjoemelen met de waarheid.’

In juni ging het koppel na vier maanden korte tijd uit elkaar omdat de presentatrice het moeilijk had met het plotselinge overlijden van haar ex.

Bron: ANP | Beeld: Peter Smulders

