Ruud de Wild keert sneller dan gedacht terug op de radio

Nadat Ruud de Wild (51)de nare diagnose van darmkanker kreeg, verdween hij logischerwijs van de radio. Eddy Keur (62) vervangt de show van de radiomaker op NPO1 momenteel, maar nu laat de dj weten dat Ruud naar verwachting sneller dan gedacht terugkeert op zijn werkplek.

De radio-dj ontdekte in maart dat hij kanker had, maar was er gelukkig vroeg bij. Op de radio maakte hij destijds het schokkende nieuws wereldkundig. ‘Kanker blijft kanker en het blijft iets engs’, zei Ruud over zijn ziekte.

Terugkeer Eddy Keur

Inmiddels is hij behandeld en gaat het de goede kant op. Zo goed zelfs, dat hij op de radio terugkeert als hij terug is van vakantie. Dat zal naar verwachting al in september zijn, aldus Eddy in De Gooi- en Eemlander. ‘In principe keert Ruud terug na zijn vakantie, maar als hij zich in juli of augustus al goed genoeg voelt, dan maak ik met alle liefde eerder plaats’, aldus Eddy. ‘Het is zijn show. Ik ben slechts een vervanger.’

Of Ruud daadwerkelijk per september terugkeert op de radio is nog even afwachten. Want een woordvoerster van KRO-NCRV laat weten dat er nog geen exacte startdatum is vastgesteld.

Zuster Olcay

Tijdens zijn gehele ziekteperiode staat Olcay Gulsen aan zijn zijde. De voormalig ontwerpster heeft zich tot een ware zuster ontpopt, en geeft af en toe een update op Instagram. Zo deelde ze eerder al dat ze flink aan het wandelen was met Ruud, om zo aan zijn conditie te werken. ‘Vandaag 6 kilometer!, schreef ze.

