Racen naar huis: Ruud de Wild ontslagen uit het ziekenhuis

Goed nieuws voor Ruud de Wild: hij mag het ziekenhuis verlaten. Dat laat zijn vriendin Olcay Gulsen op Instagram weten. Vorige week dinsdag werd de NPO Radio 2-dj opnieuw geopereerd wegens complicaties na een darmoperatie.

‘Yes, Ruud de Wild komt thuis, snel racen’, schrijft Gulsen onder een foto waarop ze met een grote glimlach staat.

Operatie

De Wild maakte in maart bekend darmkanker te hebben en onderging vervolgens een darmoperatie. Hij mocht vrij snel na de operatie naar huis, maar werd niet veel later vanwege complicaties toch weer opgenomen in het ziekenhuis.

Vervangen op de radio

Ruud de Wild is de komende maanden niet op de radio te horen in zijn NPO Radio 2-programma De Wild in de Middag. Eddy Keur vervangt hem tijdelijk.

Door: Story | Beeld: Brunopress