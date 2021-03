Flinke tegenslag: Ruud de Wild weer in het ziekenhuis na complicaties

Was er vanochtend nog het goede nieuws dat Ruud de Wild (51) ontslagen was uit het ziekenhuis, moet de radio-dj nu toch weer terug. Na de succesvolle darmoperatie zijn helaas complicaties opgetreden, zo meldt zijn vriendin Olcay Gulsen (40).

Ruud werd maandagmiddag met de ambulance terug naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt zijn manager aan het ANP. Een week geleden maakte de NPO Radio 2-dj bekend te lijden aan darmkanker.

Volgens zijn vriendin Olcay Gulsen zijn er complicaties en is De Wild uit voorzorg opgehaald door de ambulance na een heftige bloeding, meldt Shownieuws.

‘Goed nieuws lieve mensen! Ruud is weer thuis en mag de komende maanden thuis gaan herstellen’, meldde Olcay vanmorgen nog in haar Stories. Naar verwachting heeft de dj zeker drie maanden nodig om te revalideren. Het nieuws rondom Ruud volgt zich snel op. Afgelopen week maakte hij bekend dat hij darmkanker heeft en daarom een tijdje niet op de radio te horen is.

