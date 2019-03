Ruud de Wild en Olcay Gulsen reageren op relatiegeruchten

Insiders verklapten het al en nu heeft Ruud de Wild het zelf bevestigd: de bekende radio-dj is aan het daten met Olcay Gulsen. Na zijn onthulling in ‘6 Inside’ besluit ook de modeontwerpster een boekje open te doen over de relatie.

In het entertainmentprogramma van Albert Verlinde en Jan Versteegh heeft De Wild een reactie gegeven op alle commotie. ‘We zijn bezig elkaar nog beter te leren kennen’, zegt hij erover. Verlinde had de dj al eerder geconfronteerd met geruchten over een opbloeiende liefde tussen hem en Olcay, maar die zette hij destijds weg als een vriendschap.

Verkering vragen

Kort nadat Ruud een einde maakte aan de relatiegeruchten in 6 Inside, liet ook Olcay van zich horen. Zij zegt dat ze hem hartstikke leuk vindt en dat ze het heel leuk hebben samen. ‘Ik heb nou niet echt de behoefte om dat nu om te dopen tot een relatie’, aldus de brunette in RTL Boulevard. Maar als ze vlak daarna te horen krijgt dat haar nieuwe vlam het nieuws heeft bevestigd, reageert ze met de woorden: ‘Oh, ik hoop dat hij me dan vanavond belt en me netjes om verkering vraagt.’

Gespot

De twee zouden al enige tijd een setje zijn. Dat zeggen ingewijden woensdag in De Telegraaf. Volgens de bronnen werden de twee onlangs samen hand in hand gespot in een winkelcentrum in Amsterdam. Ook zou Olcay eerder dit jaar haar relatie met zakenman Frans Ghazi hebben beëindigd vanwege haar gevoelens voor Ruud. Eerder deze maand werden Ruud en Olcay samen gespot in de sportschool.

