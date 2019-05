Door jezelf deze vraag te stellen voorkom je ruzie met je partner

Voor de een is het echt een ding, maar voor de ander stelt het niet zoveel voor. Ruzieën met onze partner doen we allemaal weleens. Af en toe kan dat fijn zijn, maar het liefst zouden we willen dat het niet nodig is.

Uit onderzoek van de University of Waterloo blijkt dat er een handig trucje bestaat waarmee je ruzies misschien wel kan voorkomen. Onderzoekers zeggen dat het moment dat je over de toekomst nadenkt, een belangrijk effect kan hebben op beide partners, omdat je de situatie positiever zou bekijken.

Toekomst

Stel jezelf de vraag: ‘Vind ik dit punt over een jaar ook nog steeds belangrijk?’ Een onderzoeker vertelt: ‘Wanneer partners discussiëren over zaken als financiën, jaloezie of andere persoonlijke problemen, hebben ze de neiging om hun huidige gevoelens te laten leiden en een verhitte discussie te beginnen. Door hun relatie in de toekomst voor te stellen, kunnen mensen de focus verleggen van hun huidige gevoelens en conflicten verlichten.’ Het is het proberen waard! Nu maar hopen dat het niet nodig is.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock