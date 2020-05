Ruzie tussen Temptation’s Eline en Amber? Verleidster geeft uitleg

Waar Eline en Elke inmiddels BFF’s for life zijn (oké, dat is overdreven), zit dat tussen de verleidster en Amber wel anders. De twee voerden een flinke strijd om Arda de mist in te laten gaan, waarbij de Nederlandse uiteindelijk de battle ‘won’. De meiden hebben dan ook best wat ruzie gehad op het eiland.

Temptation-Eline openhartig over de strijd met Amber om Arda: ‘Ik durfde meer bij hem te doen’

Arda koos natuurlijk voor Eline en werd zelfs helemaal hoteldebotel op haar. Voor haar was het toch echt meer een vakantieliefde, en de tortelduifjes spraken elkaar dan ook nauwelijks bij thuiskomt. En dat terwijl de Belg het bij thuiskomst juist wél weer heel gezellig lijkt te hebben met Amber. Ingewikkeld, we weten het.

Ruzie tussen Eline en Amber

Maar leverde deze strijd ook ruzie op tussen Eline en Amber? Een beetje wel. Maar dat was dan weer de schuld van Arda. In een video op YouTube verklaart Eline: ‘In het begin waren Amber en Arda nog een beetje close. Toen had Arda tegen Amber gezegd dat ze een soort van freak was of zo, maar toen dacht zij dat ík dat tegen Arda had gezegd.’

‘Zo ben ik niet’

Een behoorlijk onhandige actie van Arda, want zo stak de vork helemaal niet in de steel. ‘Ik weet niet waar ze dat uit opmaakte, want dat was helemaal niet zo. Ik praat niet slecht over Amber tegen Arda om mezelf in een beter daglicht te zetten. Zo ben ik niet.’ Amber vertelde vervolgens de anderen weer dat Eline over haar roddelde en daarmee was de maat vol voor de productie: ze besloten in te grijpen. De dames moesten het uitpraten en voor nu is alles weer eind goed, al goed. Gelukkig maar.

Bron: Grazia | Beeld: RTL