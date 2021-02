Tot de salons hun deuren ooit weer mogen openen, zijn we aangewezen op onze eigen knip-, kleur- en lakkunsten om er nog enigszins goed uit te zien. En dat geldt dus ook voor de grote namen van de wereld, laat Blake Lively met een hilarisch filmpje op Instagram zien.

Nood breekt wet, want terwijl ze haar lokken normaliter alleen maar laat knippen en kleuren door haar persoonlijke kapper, geeft ze nu de verantwoordelijkheid over haar signature hairdo aan manlief Ryan.

Couple goals

Ryan en Blake zijn toch wel de definitie van couple goals, hoor. Hoewel de term me flink tegenstaat en ik van mening ben dat een goede relatie niets met looks of status te maken heeft, moet ik schoorvoetend toegeven dat deze twee acteurs wel degelijk een geweldig totaalpakketje hebben: indrukwekkende carrières, een gespekte bankrekening, een knap uiterlijk, drie gezonde kinderen en dan ook nog eens veel lol.

Thuiskapper Reynolds

Nu toont Blake Lively dat ze aan haar man écht een goede heeft, want hij blijkt ook nog eens over een knap staaltje kapper skills te bezitten. Op Instagram deelt ze een video met haar volgers, waarin hij haar lokken onder handen neemt. Hij voorziet haar lange haren – met enige hulp van Blake zelf – van een fris, koperachtig kleurtje.

Nu stond er wel wat tegenover dit klusje, blijkt. Want bij de video schrijft Blake Lively grappend ‘Die ene keer dat ik seks had met mijn kapper’.

Bron: Instagram | Getty Images