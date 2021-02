Salma Hayek zegt dat haar man wordt gediscrimineerd om zijn geld

Salma Hayek is al twaalf jaar gelukkig getrouwd met haar man François-Henri Pinault. Samen hebben ze een dochter, Valentina. Toch moet de actrice tot op de dag van vandaag uitleggen dat ze niet bij haar man is omdat hij steenrijk is. Volgens Salma wordt haar man juist gediscrimineerd omdat hij zoveel geld heeft.

Dat zegt ze in de podcast Armchair Expert van collega-acteur Dax Shepard. Hij steekt de loftrompet af over François-Henri en polst zo (gewiekst) naar het enorme vermogen van de man.

‘Supersexy’

‘Mag ik even snel iets zeggen over je echtgenoot? Wat een fucking aardige, leuke, genereuze, warme gast is dat. En ook nog eens supersexy’, zegt Dax tegen Salma. ‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet wist wie hij was, maar ik las in een krantenkop dat je getrouwd was met een hele rijke man en dat misschien dat dat de reden was dat ze met hem was getrouwd.’

‘Whatever, bitch’

‘Het ding is dat je op basis van foto’s nooit zou raden wat een magie hij in zich heeft’, reageert Salma. ‘Hij heeft van mij een veel beter iemand gemaakt. Ik ben gegroeid op zo’n goede, gezonde manier. En weet je, toen ik met hem trouwde zei iedereen: dat is een verstandshuwelijk, ze trouwt met hem voor zijn geld. Ik dacht altijd whatever, bitch. Denk maar wat je wil. Vijftien jaar later zijn we nog steeds verliefd. Ik raak nu niet eens meer beledigd als mensen dat zeggen en denk alleen maar: whatever.’

Discriminatie tegen rijke mannen

Pinault is de CEO van de luxe mode-conglomeraat Kering en de president van Groupe Artémis. ‘We raken nu een heel interessant onderwerp’, vervolgt Salma. ‘Er is ook discriminatie tegen rijke mannen. Omdat iemand rijk is, denken mensen meteen dat het geen goed persoon kan zijn. Dat hij misschien iemand is zonder waardes, dat hij misschien zelfs dom is en het niet verdient, of dat om zo rijk te worden je wel iets fouts zult hebben gedaan. Er zijn heel veel vooroordelen en ik heb ze allemaal gehoord.’

Wat een genot

De aanname dat Salma met hem trouwde om het geld kwetst niet alleen haar, maar ook hem. ‘Als mijn man thuiskomt na een zware werkdag, en geloof me, hij heeft een hoop verantwoordelijkheden, heeft hij een grote lach op zijn gezicht en is hij blij om thuis te komen. Blij om bij mij en de kinderen te zijn, blij ons aan het lachen te maken. Als we op vakantie gaan sluit hij zich af van de rest van de wereld en leeft hij in het moment. Het is niet alleen een belediging voor mij. Ik ben niet de enige over wie mensen een oordeel hebben. Maar ze hebben amper een idee van wat een genot dit mens is.’

