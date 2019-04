Samantha reageert op zelfmoordpoging: ‘Het gaat goed met me’

Afgelopen woensdag was opnieuw een zwarte dag voor Samantha de Jong, beter bekend als Barbie. Voor de vierde keer deed de realityster een poging tot zelfmoord. Nu laat ze weten dat het goed met haar gaat.

Op haar afgeschermde Instagramaccount deelt Samantha een openhartige tekst. ‘Goedemorgen lieve mensen,’ begint ze. ‘Ik wil iedereen laten weten dat het wat beter gaat. Ik heb er een gebroken pols aan overgehouden, m’n bekken is gebroken. En nogmaals, iedereen heeft een oordeel over mij, dat mag je best hebben, maar niemand weet wat ik meemaak in mijn leven.’

Niet oordelen

‘Ook ik heb veel verdriet, al helemaal over m’n kids en de dingen die gebeurd zijn in mijn verleden,’ gaat ze verder. ‘Alle instanties die in je nek zitten, je continu bewijzen tegenover andere roddels die verspreid worden die niet waar zijn, de media maken je gewoon helemaal kapot. En ik hoef hier niet de zielige uit te hangen, maar oordeel niet als je van iemands leven niks weet. Voor de rest wil ik iedereen bedanken voor de lieve berichten, x.”

Vierde poging

Het zou de vierde keer zijn dat Samantha zich probeert van het leven te beroven. Ex én vader van haar kinderen Michael van der Plas liet in augustus 2018 weten in een interview: ‘Wat bijna niemand weet, is dat dit al de derde keer was dat Samantha zich van het leven wilde beroven. Maar bracht ze de eerste keer de kinderen nog van tevoren naar haar ouders, deze laatste keer was onze zoon Milano er gewoon bij! Je moet er toch niet aan denken dat zij hem de volgende keer in haar wanhoop meeneemt als ze weer wat onderneemt.’

Denk je aan zelfmoord? Neem contact op met 113. De crisislijn is 24/7 open, ook kun je er terecht voor therapie met een psycholoog, of doe de zelfhulpcursus. Anoniem en vertrouwelijk.