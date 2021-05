Dit is hoe de zus van Samantha Steenwijk eruit ziet

Samantha schrijft bij een gezellig kiekje van hen samen: ‘Vandaag is de leukste zus die je je maar kan wensen jarig 🎉Gefeliciteerd ouwetje ❤️.’

Twee druppels water

Hoewel de felicitaties natuurlijk binnenstromen, valt er nog iets anders op. Want wat lijken de twee op elkaar! ‘Oh dat is echt een gezicht zeg. Gefeliciteerd’, laat iemand achter. Een ander merkt op: ‘Wauw jullie lijken op elkaar. Gefeliciteerd ❤️.’

Oudere zus

Melissa is de oudere zus van Samantha en heeft haar eigen kledingzaak waarin ze kinder- en babykleding verkoopt. Ze heeft twee dochtertjes en op haar Instagram is te zien dat ook ‘De Verraders’-familie van Steenwijk al een kijkje heeft genomen in de winkel.

Bron: Story | Beeld: BrunoPress