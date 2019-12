Oeter oeter oeter, dat Temptation’s Sidney niet langer met Demi op de scooter zat, dat wisten we al. Toch heeft een nieuwe dame zijn hart veroverd en ein-de-lijk mag iedereen het weten.

Zijn nieuwste vlam bevestigt namelijk de relatie door een hartje op haar Instagram voor de spierbundel. We hebben het over Rowan Bakkum. Helemaal Insta-official zijn ze nog niet, want Sidney zelf deelt nog geen foto van de blondine op zijn account. Helaas is haar account privé, dus foto’s bekijk je hier of op haar eigen platform.

Temptation’s Sidney

Sidney deed samen met zijn toenmalige vriendin Demi mee aan Temptation Island. Beiden blijven trouw aan elkaar, maar Bout haalde wel aardig wat gekke capriolen uit. Zo gooide hij barkrukken in het water, had karaoke-avonden in zijn eentje en moest wel even duidelijk laten weten dat hij ‘álles doet voor dat meisje’. Quote: ‘Ik ga zelfs in de regen op die f*cking scooter zitten terwijl ik als de dood ben voor die scooter. Ik ben tyfusbang om op die scooter te rijden.’ Juist.

Uit elkaar

En hoewel de relatie van Sidney en Demi het programma in eerste instantie overleefde, ging het terug in Nederland toch fout. In een filmpje was te zien hoe Sidney in bed lag met een ander meisje, overduidelijk gefilmd door Demi. Ondanks dat hij er alles aan deed om zich er nog uit te lullen – hij was gewoon verdrietig en dit meisje kwam hem troosten, uhu, sure -, kon iedereen hier maar één conclusie uittrekken: hij was vreemdgegaan. Of Rowan ook het meisje is waarmee dat is gebeurd, is niet helemaal duidelijk.



Bron: Love Reality | Beeld: RTL