To inent or not to inent, that’s the question. Maar waarom zou je het niet doen? Sanne (28) is moeder van twee kinderen en werkt in een expertisecentrum met dementerende bejaarden. Je zou zeggen; ze zit in de brandhaard van besmettingen. Toch laat ze zich niet inenten: ‘het coronavaccin is zo snel ontwikkeld, ik weet niet wat het met mijn lijf doet in de toekomst.’

Het zorgpersoneel mag zich als eerste laten inenten, toch gaat Sanne er niet voor. Laten we vooropstellen: ze is geen “corona ontkenner”, “complotgekkie” of “anti-vaccer”: ‘Mijn beide kinderen zijn ingeënt, ik ben helemaal niet tegen vaccins. Maar ik voel me hier gewoon niet prettig bij. Niet alleen vanwege eventuele gevolgen op de lange termijn, ook omdat er aan het coronavaccin zoveel wordt verdiend.’*

Waarom wil je je niet laten inenten?

‘Het voelt niet goed. Ik ben er helemaal voor om de kwetsbare mensen, de ouderen en mensen met onderliggend lijden te laten inenten. Maar ik niet. Ik heb geen onderliggend lijden, ben een gezonde vrouw van 28. En ik denk ook: mijn immuunsysteem kan best wat hebben en dat móet dat ook kunnen. Ik wil niet in een bubbel gaan leven. Als ik de verhalen om me heen hoor, zijn het voornamelijk de ouderen die het zwaar hebben gehad. Corona bestaat en het is er, maar ik heb ook in een zomer gewerkt toen er een flinke griepepidemie heerste; toen gingen er ook veel ouderen dood. Het nare nu is dat mensen zo geïsoleerd leven en sterven.’

Dus je voelt je er niet goed bij, waarom niet?

‘Het is een onderzoek geweest van acht, negen maanden? Ik voel me een testpersoon en dat wil ik niet, want ik hoef dat niet te zijn. Ik kan wel wat hebben. En ik vind ook dat we gezonde verstand moeten blijven gebruiken. Vitamine D schijnt goed te zijn; bouw dat op. Zorg voor een goede weerstand, goede voeding, zorg dat je handen schoon zijn. Gewoon, de basishygiëne. En bescherm uiteraard de kwetsbaren en ouderen.’

“Ik ben absoluut geen complotgekkie of anti-vaccer, maar hier voel ik me niet prettig bij”

Vind je dat de kwetsbaren en ouderen moeten zich laten inenten?

‘Ze moeten niets. Het is een vrijwillige keuze, net als griepprik. Ga het alsjeblieft niet opleggen. Volgens de Grondwet ben je baas over je eigen lichaam en wat er wordt uitgevoerd, daar beroep ik me op.’

Je weet niet wat het coronavaccin in de toekomst met je lijf doet, maar dat weet je van corona ook niet.

‘Het zou kunnen dat je er last van hebt, maar ook dat je niks hebt. Ik hoor zulke uiteenlopende verhalen. Toch zijn het vooral de ouderen die eraan overlijden. Op mijn werk zijn drie huiskamers, een met negen bewoners en twee met acht. Daarvan zijn er zes overleden aan corona. Dat was best een zware tijd. Dus natuurlijk vind ik dat mensen geholpen moeten worden, maar begin bij de basis.’

Je voelt je niet prettig door het korte onderzoek naar het vaccin. Waar ben je bang voor?

‘Bang ben ik niet, maar ik denk wel: de vaccinaties die je als kind krijgt, zijn belangrijk. Die zijn lang getest, we weten wat de gevolgen zijn, wat er in klein geval wél kan gebeuren. Maar dat is zo’n klein percentage, die afweging kun je maken. Wat betreft het coronavaccin kan ik niets tegen elkaar afwegen. Ik kan niet op iets vertrouwen, waar je de gevolgen op de lange termijn niet van kent. Rutte zei nog: we moeten voor groepsimmuniteit gaan. Dat kan door het gewoon te krijgen. Investeer het geld van de vaccins in goede voeding en dat soort dingen.’

“Er zijn ook mensen die héél veel geld verdienen aan deze coronacrisis”

Ben je dan niet bang dat bijvoorbeeld je ouders het krijgen door jou of je kinderen?

‘Dat zou ik heel erg vinden. Maar ik neem de regels in acht. Vanwege mijn werk word ik bij enige symptomen getest. Het lastige vind ik; ik kan ook een griepvariant meenemen en die doorgeven en daar kan iemand ook doodziek van worden. Ik denk gewoon dat als de basis goed is, je als samenleving veel aan kan.’

Oké, dus stel we besluiten: we gaan ons collectief niet laten inenten. Dan kunnen we nog niet naar festivals aankomende zomer.

‘Dat vind ik lastig. Is er bewezen dat je met dat vaccin corona niet kan overdragen? Is er bewezen dat het ervoor zorgt dat je het écht niet kan krijgen? Of dat je voor deze variant beschermd bent en de gemuteerde variant niet? Tegen alles wat er gezegd wordt, kun je ook veel weerleggen.’

Dus eerst: aankijken?

‘Ik ben van mening dat als je het wil, dat je het moet doen, maar ik tast nog teveel in het duister. Je ziet dat meeste coronadoden vanaf een bepaalde leeftijd zijn. Die mensen hebben absoluut alle recht om het coronavaccin te nemen. Maar alles daaronder; is het nodig? Ik heb ook wel eens een week doodziek op bed gelegen van de griep. Hoezo zijn we zo bang? Er zijn duizenden mensen die het hebben, maar hoeveel overlijden er daadwerkelijk? En het klinkt lullig; maar als je op een bepaalde leeftijd bent en er heerst iets, dan overlijd je eraan. Dat was ook met het norovirus toen en zelfs als het in de zomer heet is. Daarnaast speelt voor mij ook mee dat er veel geld aan het vaccin wordt verdiend.’

“Er zijn duizenden mensen die het hebben, maar hoeveel overlijden er daadwerkelijk?”

Hoe wordt er dan geld aan verdiend?

‘Zoals ik al zei; ik ben geen complotgekkie, maar geloof wel in het verhaal van de corporal states, bijvoorbeeld Bill Gates. Dat zijn ook de mensen die nu het meeste verdienen aan de coronacrisis. Er gaan zóveel mensen letterlijk naar de klote deze periode en er is een groep in de wereld die de afgelopen acht maanden miljarden euro’s heeft verdiend. Zo ook de mensen die werken bij het Pfizer vaccin; ze hebben aandelen in hun eigen bedrijf, dus hoe gunstig is het dat hun vaccin als eerste is goedgekeurd? Ze verdienen er veel aan. Dat zijn dingen waar ik me niet prettig bij voel. Daarom heb ik ook weerstand tegen het vaccin. Daarnaast vind ik de regels ook heftig nu.’

Leg eens uit?

‘Ik loop wel in de supermarkt waar iedereen zowat over elkaar dondert, maar een terras met controle van obers kan niet openblijven. Je kan misschien zeggen; oké, we sluiten de discotheken. Dat is niet leuk voor jongeren, maar daar kan ik wel inkomen. Maar dit is toch niet nodig? Mijn moeder ging kleding kopen voor de jongens, staat met de eigenaresse te praten. Die vrouw zegt: ligt het dan aan die vijf klanten die ik deze week heb gehad? Ligt het bij mij dat er corona is? Dat zijn dingen waarvan ik denk; het is niet goed hoe dit gaat.’

“Ik heb niet het idee dat de beweegredenen van de regering altijd de juiste zijn”

Er zullen nu mensen zijn die zeggen; zeur niet zo, we hebben de oorlog meegemaakt, dat was vrijheidsbeperking.

‘Dat is vreselijk natuurlijk. Maar dan nog; is die beperking allemaal nodig voor een hele heftige griepvariant? Is het allemaal nodig om zo strikt, vast te leven? Daarnaast, volgens mij verplaats je het probleem, als je het al een probleem vindt, naar de huiskamers.’

Wat denk je dan dat de reden is dat de overheid deze beperkingen oplegt?

‘Daar wil ik niet overdenken. Dat is zo’n groot grijs gebied. Wat de beweegredenen ook zijn; ik heb niet het idee dat het altijd het juiste zijn. Dat is geen complot, maar ik vind niet dat iemand die daar aankomt rijden en 10.000 euro per maand op de bankrekening krijgt, mag oordelen over de samenleving. Je hebt nooit in mijn schoenen gestaan. Je weet niet hoe het is om met onder modaal inkomen rondkomen met twee kinderen.’

Dus je denkt niet dat dit het beste is?

‘Denk jij dat dit het beste is? Het zal niet zijn om te pesten, maar het is naar mijn idee niet het beste wat je nu doet. Heb je het beste met iemand voor, zolang het met jezelf en jouw naasten goed gaat? Denk je daaraan ’s avonds als je aan je malse stukje vlees en biologische groente en je dure wijntje zit? Ik geloof niet dat je er dan bij stilstaat dat er mensen zijn die nu een glaasje water drinken en een boterham eten, omdat er niks is. Het gat tussen rijk en arm wordt groter.’

“Je hebt zat, je zwemt in het geld, waarom zou je anderen niet helpen?”

Maar daar is in Nederland toch ook steun voor?

‘Niet voldoende en altijd een beetje vreemd. Klein voorbeeld: er zijn steunpakketten, maar miljonair Nikkie Plessen krijgt ‘m ook. Dat geld kan je dan toch bij anderen neerleggen die het nodig hebben om te kunnen eten en rekeningen te betalen?’

Nikkie Plessen heeft er ook hard voor gewerkt om miljonair te worden.

‘Dan kun je het toch ook opmaken? Als jij je baan verliest moet je ook je spaargeld opmaken voor je een uitkering krijgt. Ik vind dat niet eens een vraagstuk van werken en steun krijgen; nee, het is je menselijke aard. Je hebt zat. Je zwemt in het geld. Waarom zou je niet anderen helpen?’

Dit is een ander verhaal, maar ligt bij jou ten grondslag aan het laten inenten met het coronavaccin.

‘Absoluut. Ik vind dat het voor sommige mensen ter beschikking moet komen, maar ik vind niet dat ik het hoef te nemen. Sommige collega’s zeggen: ik doe het voor de ouderen. Maar dan moet ik me overal voor laten inenten. Dan moet ik in een plastic bubbel leven. En daarnaast: als ik het neem weet ik niet zeker dat het werkt.’

Je weet niet zeker of het werkt, maar het is al wel op tienduizend mensen getest.

‘Ja, dat zeggen ze, maar wie zijn die tienduizend mensen? Ik ken ze niet. Het komt erop neer: ik twijfel gewoon te veel. Wellicht dat ik er in de toekomst anders over denk, als we er meer over weten, maar voor nu weet ik zeker dat ik me niet wil laten inenten.’

Feiten & cijfers*

De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommigen hebben een paar dagen last van spierpijn of koorts, dit is bij andere vaccins ook het geval. Bij twijfel over de veiligheid van een vaccin mag het niet worden toegelaten.

De snelle ontwikkeling van de vaccins hebben een paar redenen. Ten eerste werken er wereldwijd meerdere bedrijven aan coronavaccins en wordt er veel kennis gedeeld. Ten tweede vinden onderzoeken tegelijkertijd plaats en niet na elkaar, dit scheelt tijd. Onafhankelijke medicijnautoriteiten zetten extra mensen in. Ook zij beoordelen tussentijdse resultaten.

Voor het coronavaccin gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Het moet veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) oordeelt daar samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over. Ook nadat ze zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden.

In de laatste fase van het onderzoek wordt het vaccin op tienduizenden mensen getest. De meeste bijwerkingen treden op binnen zes weken na vaccinatie, die zijn dus al tijdens studies ontdekt. Toch kunnen bijwerkingen nooit helemaal uitgesloten worden, maar dat geldt voor alle vaccins en medicijnen.

Uit de eerste onderzoeken blijkt dat het vaccin BioNTech/Pfizer de kans op corona met 95% verlaagt. Andere coronavaccins zeggen tot 90% bescherming te bieden. Het is nog niet zeker of je anderen niet kunt besmetten als je bent ingeënt, dat wordt komende tijd verder onderzocht.

Vrouwen die zwanger zijn, worden niet gevaccineerd. Voor vrouwen die zwanger willen worden of borstvoeding geven gelden geen beperkingen.

De prijzen van coronavaccins variëren van 1,78 euro (AstraZeneca) tot 14,8 euro (Moderna) per dosis. De inenting voor kinderen tegen de bof, mazelen en rodehond kost de overheid 21 euro per injectie en bij vaccins tegen gordelroos en het papillomavirus, dat baarmoederhalskanker veroorzaakt, ligt de prijs zelfs dik boven de 100 euro.

Bronnen: Rijksoverheid, Volkskrant

