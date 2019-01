Sanne Hans: ‘Nu heb ik eindelijk de rust gevonden om lekker weg te gaan’

Jarenlang deed ze van alles en van alles te veel. Afgelopen jaar gooide Miss Montreal Sanne Hans (34) haar leven over een andere boeg. “Ik was altijd druk, kon nooit weg. Nu trek ik vaker de deur achter me dicht om leuke dingen te doen.”

Sniffend en snotterend komt Sanne Hans aan. Bleek bekkie met een rode neus, grote sjaal om haar nek, warme jas strak om de schouders getrokken. Ze is niet lekker, helemaal niet eigenlijk. “De erfenis van een verjaardagsfeest buiten in de kou,” zegt ze schouderophalend. Gelukkig vertrekt ze vlak na het interview lekker lang naar Bonaire, waar ze een huis heeft.

Heerlijk, overwinteren in de zon. Heb je dat nodig?

“Mijn eigen festival, Bierpop, is al 4 jaar het allerlaatste festival van het seizoen. Tijdens de eerste editie was ik óp van de zenuwen, maar inmiddels weet ik wel dat het volloopt en dat alles goed gaat. Ik heb een prachtteam, maar het is míjn festival, dus ik ben eindverantwoordelijk voor alles. Omdat het het laatste festivalkunstje is, weet je: hierna is het even klaar. Dat is een fijn idee, dan kún je dus ook even heel lang weg.”

Ga je altijd naar Bonaire?

“Wel vaak, ja. Toen ik daar 9 jaar geleden voor het eerst kwam om te spelen, had ik meteen het idee: hier hoor ik thuis. De warmte, de mensen, het relaxte sfeertje. Inmiddels heb ik er een eigen huis en ga ik er zo vaak mogelijk heen. Maar ik wil ook nog andere plekken zien. Schotland bijvoorbeeld; dat wilde ik al heel lang, maar ik was er altijd te druk voor. Nu neem ik voor dat soort dingen gewoon de tijd. Dat heb ik even nodig.”

Waar komt die behoefte vandaan?

“Ik heb heel lang aan één ruk door van alles gedaan: The Voice, theatertours, clubtours, albums, festivals. Daardoor kon ik nooit weg. Ja, een weekje of zo, maar nooit langer. Dat trok ik niet meer. Ik dacht: ik ben nu jong, ik kan nog één keer mijn leven omgooien en dat heb ik gedaan. Een seizoen geen The Voice, minder klussen aannemen. Als ik nu een weekje vrij ben, ga ik lekker weg en aan het einde van het jaar dus altijd een paar weken. Ik houd van sneeuw, van de winter én van de zomer, van Italië én van Frankrijk. Waarom zou ik dat dan niet opzoeken? Het is vlakbij. Ik werk er keihard voor en spendeer niks wat niet mag of kan. Eerder zou ik dat nooit hebben gedaan. Dan dacht ik: ik kan beter alvast vooruitwerken. Nu heb ik eindelijk de rust gevonden om lekker weg te gaan.”

Bron: Flair.nl | Beeld: ANP

