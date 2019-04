Oh nee! Netflix trekt stekker uit hitserie Santa Clarita Diet met Drew Barrymore

Slecht nieuws voor fans van de zwartgallige Netflix-serie Santa Clarita Diet. De serie, met Drew Barrymore en Timothy Olyphant in de hoofdrol, stopt na het derde seizoen. Zo meldt de Amerikaanse entertainmentwebsite The Hollywood Reporter. De tien afleveringen van seizoen 3, die eind maart op Netflix verschenen, zijn de allerlaatste.

Onverwachts

Dat de streamingdienst nu de stekker trekt uit de populaire serie komt aardig onverwachts. Zo noemt The Hollywood Reporter de beslissing ‘vreemd’, niet alleen omdat groten namen als Drew Barrymore en Timothy Olyphant in de serie te zien zijn, maar ook omdat Santa Clarita Diet een populaire productie is met goede kritieken. Ook andere populaire series moesten het ontgelden, zoals Marvel-shows The Punisher en Jessica Jones. Volgens de bedenker van de serie, Victor Fresco, was het plan om in totaal vijf seizoenen te maken. Dat plan valt nu dus in het water.

Zombie-comedy

Santa Clarita Diet is een comedy- en zombieserie ineen. Sheila (Barrymore) en Joel Hammond (Olyphant) zijn een gelukkig getrouwd stel, dat een rustig makelaarsleventje leidt. Die rust wordt verstoord wanneer Sheila opeens een grote verandering doormaakt. Ze is fysiek gezien eigenlijk ‘dood’, maar ziet er toch echt springlevend uit. Het blijkt dat ze een soort zombie is geworden die opeens niets liever eet dan menselijk vlees. En tja, daar moet je als gezin toch mee zien te dealen.

De eerste en laatste drie seizoen van de hitserie staan op Netflix.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Netflix