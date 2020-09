Hello Mrs. Santa: Netflix kondigt ‘The Christmas Chronicles 2’ aan

Als ik lees dat Intratuin haar kerstshows van stal haalt terwijl de mussen van het dak vallen, dan vind ik dat een lachwekkend iets om te lezen. Maar lees ik dat Netflix dit jaar ‘The Christmas Chronicles 2’ uitbrengt, dan klik ik wel even.

Ik kan het me namelijk nog goed herinneren. Het jaar 2018 bleek een goed jaar voor het genre kerstfilms. Niet alleen betekende het de start van de A Christmas Prince-trilogie, ook trakteerde Netflix op het zwijmelavontuur van The Holiday Calendar. Maar als er één film met kop en schouders bovenuit stak, dan was dat The Christmas Chronicles.

Ik leg je graag nog even uit waarom.

Het ding met kerstfilms is dat ze vaak (altijd?) ontzettend voorspelbaar zijn, vol clichés zitten en zijn voorzien van een gegarandeerd goed eind. De verhaallijnen zijn niet te ingewikkeld en niet te diep. Het is gewoon onder je dekentje kruipen en kijken maar. Zie kerstfilms als het themazusje van Goede Tijden, Slechte Tijden, en je snapt wat ik bedoel.

Kerstfilms met een goede dosis jeugdsentiment houden even goed vast aan een bepaald stramien. Zo gebeurt er altijd iets zieligs (er wordt een kind vergeten op zolder), is er altijd een boosdoener (een bittere dief die door slechte opvoeding nooit kennis heeft gemaakt met de christmas spirit) en blijkt het kind in kwestie een vindingrijk genie in het maken van boobytraps (Marv de Dief in Home Alone werd zowat levend verbrand door een strategische val van Kevin, om maar iets te noemen). Bovendien blijkt Kerstmis bij uitstek hét feest van het jaar te zijn dat mensen dichter bij elkaar brengt, het feest dat vergeten zolderkinderen met hun ouders herenigt.

The Christmas Chronicles

Zo dus ook bij The Christmas Chronicles, het paradepaardje van Netflix’ kerstrepertoire in 2018. Deze film was voorzien van alle bovengenoemde ingrediënten. Teddy en Kate zijn broer en zus. Teddy is de vervelende puberzoon, zij is het schattige kleine zusje. Ze zijn opgegroeid in een warm gezin, waarbij papa en mama een grote passie delen voor Kerstmis en de bijbehorende kneuterigheid. Maar: papa is brandweerman en overlijdt als ware held tijdens een brand (= risico van het vak, maar toch). Moeder staat er sindsdien alleen voor en Kerstmis staat niet langer gelijk aan gezelligheid, maar aan verdriet. En dan komt Kerstavond, zul je net zien. Na flink wat trammelant moeten Teddy en Kate voor straf met elkaar thuis blijven, omdat mama moet werken. Op Kerstavond, jawel (super sneu).

Teddy en Kate besluiten de Kerstman, die die avond natuurlijk langskomt, op heterdaad te willen betrappen. Dat doe je natuurlijk niet zomaar, maar neen, je zet wat boobytraps neer (aha!). Na flink wat geknutsel betrappen Teddy en Kate inderdaad de Kerstman en lang verhaal kort: ze belanden geheel per ongeluk in de slee van meneer Santa Claus, moeten wat vervelende mensen uit de weg werken (aha 2!) en er zit niets anders op dan de Kerstman te vergezellen tot diep in de nacht tijdens Kerstavond.

Je ziet het, een geweldig plot dat niet mag ontbreken in je kerstfilm-repertoire. Maar dat was absoluut niet alles waardoor ik nu uitkijk naar The Christmas Chronicles 2. Nee, het kwam ook door Kurt Russell in de rol van Kerstman, Lamorne Morris (Winston uit New Girl) als politieagent en als klap op de vuurpijl: Goldie Hawn als Mrs. Claus. Ze spelen de rollen die je van hen gewend bent – hij de stoere cultheld, zij de comédienne –, maar dan met jingle bells op de achtergrond. Een succesformule zeg ik je.

Naast de cast was er ook de vormgeving en het décor dat indruk maakte. Zo waren er héél schattige en héél grappige elfjes en is het huis van Mr. en Mrs. Claus op de Noordpool alles waar je als zesjarig Pinterest-minded kind van droomde.

De grote vraag is: zullen de elfjes ook in The Christmas Chronicles 2 te zien zijn?

The Christmas Chronicles 2

The Christmas Chronicles 2 is vanaf 25 november te zien. De film is geregisseerd door Chris Columbus. Hij tekende eerder voor de onverwoestbare kerstklassieker Home Alone. Alsof dat nog niet genoeg is, regisseerde hij ook nog de eerste twee Harry Potter-films. Kortom, is het al 25 december? Pardon… 25 november?