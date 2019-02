Sarah, Merel of toch Niels? Verklapt deze WIDM-hint wie de mol is?

Het is bijna zover: de finale van Wie is de Mol? 2019. Op zaterdag 9 maart weten we zeker of het Niels, Sarah of Merel was die de boel heeft gesaboteerd.

In aanloop naar de finale draait de geruchtenmolen op volle toeren. Elke hint – zelfs al is die miniscuul – wordt groots opgepakt. Ook nu is er weer een nieuwe tip opgedoken.

Puzzelen

In de preview van de finale is te zien dat er puzzelstukken in het water worden verplaatst. Een molloot heeft alle stukjes bij elkaar gezocht en ontdekt dat het overduidelijk om een vrouw gaat. Zou dit betekenen dat Sarah of Merel de mol is? Er wordt druk gespeculeerd.

De laatste drie… #widm. De laatste kans om geld te verdienen voor de pot. De laatste kans om kennis te vergaren over de Mol… Zaterdag bij @AVROTROS op @NPO1. pic.twitter.com/2z1qgwB0jB — Wie is de Mol? (@WieIsDeMol) 27 februari 2019

Team Sarah

Wij vinden ‘m redelijk ver gezocht, maar sommige mensen zijn ervan overtuigd Sarah’s gezicht te herkennen.

Tegengeluid

Anderen zijn minder overtuigd.

De finale vindt aanstaande zaterdag plaats, maar de ontknoping pas een week later. Nog even afwachten dus.