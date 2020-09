Wie is Sarah Paulson, die de sadistische verpleegster in ‘Ratched’ speelt?

Komedie, drama, actie of horror: er is niets wat actrice Sarah Paulson (45) niet kan. Momenteel schittert ze als de sadistische zuster Mildred Ratched in de thrillerserie Ratched. Tijd om nader kennis te maken.

Het frêle gezicht van Sarah Paulson is inmiddels een welbekend Hollywood-gezicht. Al bestaat er de kans dat je niet weet waar je haar nou precies van kent. Sarah Paulson heeft een lange staat van dienst en heeft onder meer bijrollen gespeeld in Law & Order, Grey’s Anatomy en Desperate Housewives. Om maar wat te noemen. Maar ook was ze te zien in blockbusters als Twelve Years a Slave, Ocean’s 8 (waar ze bevriend raakte met Rihanna) en Bird Box.

En nu maakt ze furore met haar rol als zuster Mildred in Ratched.

Ratched

Even kort over Ratched, sinds afgelopen vrijdag te zien op Netflix. Ratched is een prequel van de klassieker One Flew Over the Cuckoo’s Nest, het iconische boek of de film met Jack Nicholson in 1975. De serie toont het ontstaansverhaal van Mildred Ratched. Zij is de verpleegster die het leven van de bewoners van Amerikaanse inrichting zuur (heel zuur) maakt.

In 1975 vertolkte Louise Fletcher de rol van Mildred in One Flew Over The Cuckoo’s Nest. Met die vertolking groeide verpleegster Mildred uit tot een iconische slechterik uit de moderne filmgeschiedenis én won Fletcher een Oscar, Golden Globe en BAFTA award. Dat maakt de lat voor Sarah Paulson hoog, heel hóóg. In de acht afleveringen van Ratched moet zij duidelijk maken hoe Mildred zo kon ontsporen.

Mildred werkt in een toonaangevende psychiatrische inrichting in North Caroline. Ze gedraagt zich als een voorbeeldige verpleegster, maar naarmate de tijd vordert verandert dit volledig. Mildred raakt meer en meer betrokken bij de verontrustende en duistere experimenten die op mensen worden uitgevoerd in de inrichting , waardoor ze haar onschuld verliest. Langzaam zien we een zorgzame vrouw in een monster veranderen. Iets dat past bij de filosofie van Hollywoodproducer Ryan Murphy: monsters namelijk niet geboren, ‘maar gemaakt’.

Het verhaal speelt zich af in 1947 in de staat Californië in de Verenigde Staten, wat zorgt voor fraai decorwerk. De serie is geroemd om de kleurrijke decors, stijlvolle kostuums, prachtige make-up, auto’s, gebouwen en meubilair die met een waanzinnig oog voor detail zijn opgezet. Ratched staat momenteel op nummer 2 in Nederland vandaag.

Sarah Paulson

Maar terug naar Sarah Paulson, die vaak ook wel de muze van Murphy wordt genoemd. De actrice en producent werkten eerder samen in The People v O.J. Simpson en in alle tien seizoenen van American Horror Story. In 2016 won Sarah Paulson haar eerste Emmy-award – na zes keer genomineerd te zijn – voor haar rol als Marcia Clark in The People v. O.J. Simpson: American Crime Story.

Maar ze wordt ook geroemd om haar andere vertolkingen. Een kort overzicht van haar beste rollen:

Blue Jay: Waarschijnlijk ken je deze film met Sarah in de hoofdrol nog niet. Blue Jay vertelt het verhaal van Jim en Amanda, twee high school sweethearts, die na jaren geen contact te hebben gehad besluiten een kop koffie te drinken.

Waarschijnlijk ken je deze film met Sarah in de hoofdrol nog niet. Blue Jay vertelt het verhaal van Jim en Amanda, twee high school sweethearts, die na jaren geen contact te hebben gehad besluiten een kop koffie te drinken. Ocean’s 8: Probeer maar eens je shine te pakken tussen grote namen als Sandra Bullock, Cate Blanchett en Helena Bonham Carter. Dat is geen gemakkelijke taak! Toch lukt het Sarah om een van de grappigste dames in de groep te zijn.

Probeer maar eens je shine te pakken tussen grote namen als Sandra Bullock, Cate Blanchett en Helena Bonham Carter. Dat is geen gemakkelijke taak! Toch lukt het Sarah om een van de grappigste dames in de groep te zijn. American Horror Story: Daar is ie dan: de serie waar de meesten Paulson van kennen. In elk seizoen van American Horror Story speelt Sarah iemand anders. Een medium, directrice, journalist, junkie en tweekoppige circus-freak, ze speelt het allemaal! Alleen al voor de diversiteit in haar rollen verdient ze lof.

Daar is ie dan: de serie waar de meesten Paulson van kennen. In elk seizoen van American Horror Story speelt Sarah iemand anders. Een medium, directrice, journalist, junkie en tweekoppige circus-freak, ze speelt het allemaal! Alleen al voor de diversiteit in haar rollen verdient ze lof. The Post: Je krijg niet zomaar een plekje in een Steven Spielberg-film. Sarah heeft dan wel geen hoofdrol in The Post, haar personage blijft je wel bij. Zeker na haar ijzersterke dialoog over dapper zijn, gespeeld tegenover niemand minder dan Tom Hanks.



Je krijg niet zomaar een plekje in een Steven Spielberg-film. Sarah heeft dan wel geen hoofdrol in The Post, haar personage blijft je wel bij. Zeker na haar ijzersterke dialoog over dapper zijn, gespeeld tegenover niemand minder dan Tom Hanks. Carol: Paulson speelt Abby, de ex-vriendin van Carol (Cate Blanchett). Ze heeft opnieuw een bijrol, maar het is er eentje die je zeker bijblijft. Het is knap hoe ze in korte tijd kan laten zien wie haar personage Abby is. Cate Blanchett en Rooney Mara bemachtigden een Oscar-nominatie voor hun werk. Toch verdiende Sarah ook zeker een eervolle vermelding.

Controverse

En hoewel Sarah Paulson haar strepen in Hollywood inmiddels ruimschoots heeft verdiend, zorgt de actrice ook voor een hoop controverse in het Hollywoodse heuvellandschap. De reden: haar relatie met de 77-jarige actrice Holland Taylor. Haar zou je kunnen kennen van Legally Blonde, Two and a Half Men en To All The Boys: PS I Still Love You.

Een relatie tussen twee vrouwen met een leeftijdsverschil van 32 jaar, het is iets dat ze in Hollywood met grote ogen aanschouwen. Toch is Sarah Paulson in interviews altijd open, eerlijk en direct geweest. “Mijn keuzes in romantische partners zijn misschien niet zo conventioneel geweest, en misschien is juist het idee van iets ‘anders’ dat ze me zo aantrekt. Als ik mijn levenskeuzes moest maken aan de hand van wat men van mij verwacht, zou het voelen als een dwangbuis. Ik ben verliefd, en toevallig is Holland Taylor de persoon waarop ik verliefd ben geworden”, sprak ze in The New York Times in 2016.

Het maakt dat Sarah Paulson in al haar rollen haar mannetje, en op de rode loper haar vrouwtje staat.

Must sees voor als je Sarah Paulson beter wil leren kennen:

Naar aanleiding van Ocean’s 8 gaf ze samen met Cate Blanchett misschien wel het meest chaotische, ongepolijste interview ooit bij Today. Het is bijna onmogelijk om niet te lachen.

Sarah Paulson schuift aan bij The Ellen Show van Ellen DeGeneres. Je ziet duidelijk wie de meeste lol heeft.

Sarah Paulson legt aan Andy Cohen uit hoe ze haar vriendin Holland Taylor heeft ontmoet.