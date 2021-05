Wow! Dit is de knappe broer van Sarah van Soelen

Sarah van Soelen (25) en André Hazes (27) zijn hartstikke verliefd. De mooie blondine en de zanger gaan zelfs al samenwonen. De goede genen van Sarah zitten in de familie, haar broer blijkt ook een knappe verschijning te zijn.

Hoewel we haar broer iets minder vaak in beeld zien op Instagram, betekent dat niet dat hun band daarom minder sterk is. Op Instagram gaat hij schuil onder de initialen G.R.R., wat voor Geoffrey blijkt te staan.

Eigenaar

Een blik op Facebook leert ons dat de beste man eigenaar is van restaurant De Beren Schieveste en daarmee zit het ondernemen in de familie. Ook de vader van Sarah is namelijk een bekend zakenman. Geoffrey studeerde dan ook commerciële economie en liep afstudeerstage bij het bedrijf van zijn pa: Elektro Cirkel B.V.

Veel liefde

Dat de relatie tussen broer en zus goed is, blijkt wel uit de liefdevolle woorden die de blondine voor hem heeft. “Mio fratello, per sempre ♥️”, liet ze eind vorig jaar nog weten. Ook voor zijn verjaardag besloot Sarah hem in het zonnetje te zetten. Destijds ging van Soelen nog met bruine lokken door het leven: een heel ander gezicht!

View this post on Instagram A post shared by 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒉 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒂 (@sarahvansoelen)

Bron: Story | Beeld: Peter Smulders