Sarah van Soelen in bikini: ‘Bericht voor de haters’

Influencer Sarah van Soelen heeft het de laatste tijd zwaar te verduren. Nadat bekend werd dat ze een relatie heeft met volkszanger André Hazes, vliegen de haatcomments haar om de oren. Maar daar trekt ze zich nét niets van aan: ‘I don’t think about you at all’, laat ze weten in een Instagrampost.

En wát voor Instagram post. Sarah showt haar killerbody in een bikini (helemaal on trend, trouwens), terwijl ze in de brandende zon staat. Onder de post schrijft ze: ‘I don’t care what you think about me. I don’t think about you at all’, afgesloten met een zwart hartje.

Tekst gaat verder onder post.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒉 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒂 (@sarahvansoelen)

Bikini Sarah van Soelen

Ze krijgt behoorlijk wat lovende reacties onder haar Instagrampost. ‘Zo, wat een lichaam’ en ‘Kan het nog knapper?!’ zijn slechts enkele van de comments. Niet iedereen kan trouwens reageren op haar post, ze heeft de reacties maar voor een beperkt aantal volgers zichtbaar. Logisch ook wel, als je ziet hoeveel ellende André en Sarah in de eerste weken na de bekendmaking van de prille liefde te verduren kregen.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Flair | Beeld: Peter Smulders