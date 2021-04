André’s nieuwe liefde vóór haar ingrepen: zó zag Sarah van Soelen er een paar jaar geleden uit

Sarah van Soelen (25) en André Hazes (27) zijn gek op elkaar en iedereen mag het weten. De twee deelde al een foto samen en er zullen er vast nog meer komen. Langzamerhand weten we wel hoe Sarah eruitziet, maar een aantal jaar terug zag ze er heel anders uit. Er is namelijk een oude foto opgedoken van de nieuwe liefde van André waar we kunnen zien hoe de blondine eruit zag voor al haar ingrepen.

Sarah van Soelen vóór haar ingrepen

Dat Sarah van Soelen het een en ander aan zichzelf heeft laten sleutelen, moge duidelijk zijn. Volgens NU.nl heeft de influencer twee millimeter fillers in haar jukbeenderen, wat ook te zien zou zijn op een socialmediakanaal van een kliniek. Daarnaast heeft ze in ieder geval ook haar lippen op laten spuiten. Ze zou dit rond haar 22e hebben laten doen. Of en wat er nog meer gedaan is aan het uiterlijk van Sarah, is niet duidelijk.

‘Echt gek op dat meisje’

In zijn talkshow kon Beau van Erven Dorens (50) het vorige week dinsdag niet laten om te vragen naar het turbulente liefdesleven van André. Hij begon subtiel met een foto van André en de vader van Sarah. ‘Is dit een hele goede vriend, of is dit je nieuwe schoonvader?’, vroeg de presentator. André probeerde nog een soort van veilig te antwoorden: ‘Dit is zéker een hele goede vriend en… ik kan het ook erg goed vinden met z’n dochter, ja’. Beau pakte meteen door: ‘Dus dat is dan de nieuwe liefde?’ Dan kan André er haast niet meer onderuit en geeft hij (omdat hij ‘geen leugenaar wil zijn’) stamelend toe. ‘Eh, eh, ja, ja. Nee, ja, ik ben wel echt gek op dat meisje, ja.’ Twee dagen daarna leek Sarah hun kersverse relatie te bevestigen met een veelzeggende post op Instagram.

Breuk

Op 10 maart werd bekend dat André en Monique Westenberg definitief een punt achter hun relatie gezet hadden en dat hun verloving van de baan was. De bom barstte op de Nederlandse Antillen, daar waar de zanger en Monique elkaar een jaar eerder juist hervonden na André’s kortstondige avontuur met Bridget Maasland. Het gerucht gaat dat Monique daar André’s tweede telefoon ontdekte. Eenmaal thuis vertrok André meteen uit de gezinsvilla en haastte zich direct naar Sarah, met wie hij sindsdien samen in een appartement woont.

Sarah nu:

View this post on Instagram A post shared by 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒉 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒂 (@sarahvansoelen)

Sarah in 2015, vóór alle ingrepen:

View this post on Instagram A post shared by ilmiocollection (@ilmiocollection)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Flair | Beeld: ANP