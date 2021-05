Sarah van Soelen heeft een prachtige nieuwe coupe en André is fan

Sarah van Soelen (25) is meteen na haar liefdesvakantie met André Hazes (27) naar de kapper geweest. Haar nieuwe liefde is in ieder geval erg enthousiast over het nieuwe kapsel.

De influencer heeft zich een nieuw kapsel laten aanmeten, waarvan ze het eindresultaat uiteraard deelt op haar Instagramaccount dat inmiddels 130.000 volgers heeft. Sarah had eerst een halve pony, nu is ze voor een hele pony gegaan.

Compliment van André

André kan de nieuwe coupe van zijn vriendin wel waarderen. ‘Hallo❤️’, reageert hij op het kiekje. Het is duidelijk dat de mooie Sarah zijn hart sneller doet kloppen. Ook Amanda Balk is fan van Sarahs nieuwe look, zij reageert met een emoji met hartjesogen.

Liefdesvakantie

André Hazes (27) kan het niet langer voor zich houden: hij is tot over zijn oren verliefd op Sarah van Soelen (25), die zijn mannenhart schenkt wat hij tot nu toe niet leek te kunnen vinden. Weekblad Story was erbij toen de zanger vorige week op Schiphol met Sarah in het vliegtuig naar Ibiza stapte. Tussen alle passagiers in verhulde hij niet langer zijn ware gevoelens… Ondanks de mondkapjes kon elke passagier aan boord van het Transavia-toestel richting Ibiza zien hoe breed de gelukzalige grijns op de gezichten van André Hazes en zijn nieuwe liefde Sarah van Soelen was!

Dolgelukkig

De zanger en zijn beeldschone nieuwe liefde zijn dolgelukkig met elkaar en konden geen seconde voorbij laten gaan zonder een liefkozing te delen. Op het Spaanse eiland kunnen de twee in gezelschap van bekenden eindelijk bijkomen van de enorme hectiek die begin maart ontstond. Weekblad Story kon toen onthullen dat André Hazes en zijn verloofde Monique Westenberg, de moeder van zijn zoontje André jr., definitief uit elkaar waren.

