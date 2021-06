Sarah van Soelen over verslaving: ‘Door drank en drugs deed ik alles stiekem’

Sarah van Soelen, het liefje van André Hazes, vertelt in een interview met Story openlijk over haar verslaving aan drugs en alcohol. Samen met haar stiefvader Rudolf hebben ze het over de periode dat ze in een afkickkliniek zat. ‘Die persoon wil ik nooit meer zijn’, zegt het liefje van André Hazes.

Eind 2019 kwam Sarah van Soelen, onder druk van een vriend, in het reine met zichzelf door haar ouders te vertellen dat ze verslaafd was aan drugs en te veel dronk. ‘Wij namen dat onszelf enorm kwalijk’, vertelt stiefvader Rudolf aan Story. ‘Wij hebben het niet door gehad, terwijl het onder onze neus gebeurde. Je bent dan familieblind’, vervolgt hij.

‘Dat liegen, dat wil ik nooit meer’

Sarah is inmiddels achttien maanden clean en daar is de familie maar wat trots op. ‘Terugval ligt op de loer, maar ze kan ook altijd terugvallen op haar therapeut. We zijn apetrots op haar’, vertelt Ruud. Sarah neemt het haar ouders niet kwalijk dat ze nooit iets gemerkt hebben van haar verslaving: ‘Je gaat dingen stiekem doen als je verslaafd bent. Dat is herkenbaar. Dus ook tegen je ouders ga je stiekem doen. Die persoon wil ik nooit meer zijn.’ Daarom blijft het altijd oppassen voor haar: ‘Ik mag geen alcohol en drugs meer en dat bevalt uitstekend. En André kan gewoon zijn biertje blijven drinken, ik ga andere niet lastigvallen met mijn problemen.’

Ruud van Soelen niet biologische vader Sarah

Wat veel mensen niet weten, is dat Ruud niet de echte vader van Sarah, maar de stiefvader. De biologische vader van Sarah heet René Milan, maar er is geen contact tussen die twee. ‘Dat is geen gemis, want als iemand er nooit is geweest.. Het is zo gelopen, dat is een afgesloten hoofdstuk. Ruud is mijn vader, hij is de liefste man die er bestaat.’

Bron: Story | Beeld: Instagram