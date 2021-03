Is Sarah van Soelen de nieuwe vriendin van André Hazes?

Voor André Hazes (27) en Monique Westenberg (43) is het liefdesavontuur nu echt voorbij. Op 10 maart 2021 heeft het stel bekendgemaakt dat André opnieuw zijn gezin heeft verlaten. Al vrij snel nadat dit nieuws bekend werd gemaakt, ging het over een mogelijke nieuwe vlam van André. Maar daar moest de zanger niks van weten. Wel deelde hij gisteravond op Instagram zijn verhaal en vertelde hij dat hij veel steun vond bij Sarah van Soelen (25).

Al vrij snel komt de naam van Sarah van Soelen (25) naar voren als het nieuws van André en Monique is bekendgemaakt. Dit zou namelijk de nieuwe vlam van André Hazes moeten zijn. Maar bevestiging van André of Sarah komt er niet. Tot woensdagavond laat, als André een foto op zijn Instagram post.

Uitleg van André

André is zelf uiteindelijk dus degene die duidelijkheid geeft over de situatie, nadat Sarah wordt genoemd in een uitzending van Shownieuws. Op Instagram plaatst hij een foto met de volgende tekst:

‘Om te voorkomen dat er verhalen rondgaan die niet kloppen, wil ik het volgende over mijn relatiebreuk met Monique zeggen: In mijn werk kan ik veel van mijzelf kwijt. En ik hoop mijn publiek nog veel moois te mogen brengen komende jaren. Binnen mijn relatie heb ik – om aan de verwachtingen van Monique te kunnen voldoen – geprobeerd alles te zijn wat ik niet ben. En dat is me uiteindelijk opgebroken.

Het heeft een aantal keer tot een breuk geleid, die nu echt definitief is. Begin dit jaar is mij duidelijk geworden dat het tussen ons gewoon niet meer werkt. Maar tijdens onze vakantie op Bonaire is de bom echt gebarsten, waarna ik op dag drie heb aangegeven bij terugkomst in Nederland bij Monique weg te gaan.

Ik ben de afgelopen jaren tijdens alle ups en downs regelmatig opgevangen door de familie Van Soelen, die voor mij altijd een enorme steun en toeverlaat is geweest. Vooral de momenten waarop ik er doorheen zat. Ik ben toen ook heel goed bevriend geraakt met Sarah van Soelen en hoewel we in die tijd een sterke klik voelden, bleef het bij vriendschap. Dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan, sluit ik niet uit. Maar op dit moment krijg ik van de familie en haar vooral de steun die ik nodig heb.

Ik laat door mijn breuk met Monique overigens niet mijn zoon in de steek; het einde van een relatie tussen twee mensen betekent niet het einde van de relatie tussen een vader en zijn zoon. Die koester ik enorm en ik zal er van mijn kant alles aan doen om de fantastische band met André in stand te houden. Helaas is mij niet de kans gegeven om het mijn zoon in alle rust te kunnen vertellen, daarbij was het nieuws al naar buiten en bevestigd zodat ik zelf ook direct met een verklaring moest komen.’

Familie van Soelen

De zanger laat weten dat het hem teveel werd om nog aan alle verwachtingen van Monique te voldoen. Het is dan ook niet de eerste breuk die het stel ervaart in hun knipperlicht-relatie. Al laat André wel weten dat het voor hem nu echt definitief over is. De afgelopen periode stond de familie van Soelen voor André klaar, hier vond hij dan ook veel steun.

Hij zou in die periode met Sarah een hechte band hebben opgebouwd. Voor nu is deze nog op vriendschappelijke basis, maar de zanger sluit niet uit dat het ook meer zal kunnen worden dan dat. ‘Maar op dit moment krijg ik van de familie en haar vooral de steun die ik nodig heb’, vertelt hij nog eens.

Sterke klik

Wat André bedoelt met de sterke klik tussen de twee is dan ook niet helemaal duidelijk. Monique is het zeker niet eens met de manier van handelen van André en benadrukt dit ook nog eens extra in haar statement die ze heeft gemaakt op haar Instagram: ‘De haast die ermee gemoeid is om dit zo snel naar buiten te brengen, zonder dat we dit eerst onze zoon hebben kunnen vertellen, verbaast mij na hetzelfde patroon van een jaar geleden niet.’ Waarmee ze natuurlijk doelt op de eerste breuk met André, toen hij vervolgens zijn relatie met Bridget bedenkt maakte.

Sarah van Soelen

Influencer Sarah van Soelen (25). Je kent haar misschien niet, maar stilzitten, daar doet ze niet aan. Op haar Instagram-account heeft ze inmiddels meer dan 51.000 volgers. Ze poseert graag in glitterjurkjes en hoge hakken. Van merken als Saint Laurent tot Christian Louboutin, niks is te gek voor de influencer. Ook post ze graag foto’s waarin ze in haar bikini lekker in het zwembad ligt te zonnen.

Ook laat Sarah met veel foto’s op haar Instagram-account zien dat haar familie heel belangrijk is voor haar. Zo laat ze onder een van haar Instagram foto’s weten dat ze heel veel van haar moeder houdt en kom je op haar account ook regelmatig foto’s tegen met haar broer en zus. Niet alleen op Instagram is ze populair, ook op YouTube schittert ze in deze videoclip van Quido van de Graaf.

Beeld: BrunoPress, Instagram