Cynthia Nixon oftewel Miranda: ‘SATC was een te witte serie’

De razend populaire jaren 90-serie Sex & The City zou volgens Cynthia Nixon, die de rol van advocate Miranda Hobbs speelde, nu nooit meer zo gemaakt kunnen worden. Dat liet de actrice, die tegenwoordig carrière maakt in de politiek, weten in een interview met Indie Wire.

Cynthia legt uit: ‘Nu zouden we nooit allemaal wit zijn. Daarbij draaide het ook wel veel om geld allemaal, als ik zo terugkijk. Dat vond ik toen ook al best lastig. Mijn tv-echtgenoot Steve kwam nog het dichtst bij dat wat we ‘the working class’ noemen.’ Ze vervolgt: ‘Ook denk ik dat we er nu niet zo uit zouden zien als dat wij deden. Het moest allemaal perfect zijn en natuurlijk hoorde dat ook bij het fantasie element dat de show had, maar ik denk dat er veel manieren zijn waarop mensen visueel aantrekkelijk kunnen zijn zonder perfectie.’

Feministisch

Hoewel ze van mening is dat SATC wel degelijk een feministische show was, zaten er volgens haar ook veel missers in. ‘Het waren allemaal witte vrouwen, die genoeg te besteden hadden, maar ondertussen hard moesten vechten om erkend te worden. En dat allemaal in een New Yorkse bubbel.’

