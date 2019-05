Save the very many dates: lijst met Disney-films die de komende 8 jaar uitkomen uitgelekt

Wat Disney betreft is 2019 een goed jaar voor ons: niet alleen komt Frozen 2 eind dit jaar uit, ook de live action versies van Dombo, the Lion King en Aladdin zijn dit jaar te zien. Maar hoe zit het met de andere jaren die nog komen gaan? Oordeel zelf maar, want de lijst van de films die Disney de komende acht jaar gaat produceren, is uitgelekt.

Disney leaks

Heel fijn: het is een lange lijst, want hij loopt tot en met het jaar 2027. Dus pak die kalender en zet maar kruisjes, want er komt veel moois aan.

Zo zien we dat er een verfilming komt van Cruella, je weet wel, die grimmige vrouw uit 101 Dalmatiërs. Daarnaast zien we ook Mulan en Maleficent op de planning staan. Ook zijn er een aantal vakjes opengelaten voor welgeteld 9 nader te specificeren live-action films.

Ook fans van Star Wars en Avatar kunnen hun hart ophalen: in 2021, 2023, 2025 en 2027 komen de vervolgdelen van Avatar uit en in 2022, 2024 en 2026 zijn de jaren van de nieuwe Star Wars films.

En er is meer…

Andere titels waar we ons op verheugen: Jones, West Side Story en Bob’s Burgers. Één ding is zeker: we hebben een hoop films op naar uit te kijken.

THIS JUST IN: Disney announces release dates through 2027! pic.twitter.com/09Ls7nprKM — Erik Davis (@ErikDavis) 7 mei 2019

